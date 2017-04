Svetová ekonomika je po krk v dlhoch: 325 % ročnej svetovej produkcie

Zdroj: frankfurter allgemeine;roklen

Foto: thinkstock

dnes 10:45 -

Podiel dlhu na úrovni štátov na HDP je 89 %. Pre porovnanie, jedno z konvergenčných kritérií pre prijatie krajiny do eurozóny bolo pôvodne maximálne 60 % HDP.

Splácanie tak obrieho dlhu by trvalo celé generácie. Existujú aj iné prostriedky, ako sa dlhu zbaviť, lenže tie zasa vedú k stratám na strane veriteľov. Grécko je exemplárnym príkladom toho, že ani štátne dlhy dnes nemusia byť bezpečné.





Rizikové sú aj štátne dlhopisy, aj keď je politici a regulačné úrady ich stále radia medzi bezrizikové. To zaisťuje štátom bezproblémový odbyt ich bondov v bankách. V dôsledku toho činí dlhové bremeno vo finančnom sektore 83 % svetového HDP a dosahuje tak skoro rovnaký podiel ako dlhy štátne. Navyše regulačné úrady stanovujú, že veľkí inštitucionálni investori, ako sú poisťovne či penzijné fondy, môžu investovať peniaze svojich sporiteľov len do cenných papierov s veľmi nízkym rizikom. A to sú práve štátne dlhopisy.

V reakcii na finančnú krízu a po odpustení časti gréckeho dlhu požaduje rad regulátorov od bánk, aby si udržiavali kapitálové vankúše pre prípadné straty spojené so štátnymi dlhopismi. Ale na druhej strane bankám predpisujú, aby štátne dlhopisy držali, a mali tak akýsi vankúš likvidity, ktorý im umožní si na určitý čas zachovať platobnú schopnosť aj v časoch krízy. O problematike kapitálových rezerv na prípadné problémy so štátnymi dlhopismi sa vedú dlhé debaty, napríklad na pôde bazilejského výboru pre bankový dohľad, zatiaľ však ďaleko nepokročili.

Výbor pre bankový dohľad je grémium, v ktorom centrálne banky a regulačné úrady z 27 najdôležitejších krajín vytvárajú medzinárodne záväzné pravidlá pre banky. Je pridružená Banke pre medzinárodné zúčtovanie (BIS). Táto banka, označovaná aj ako centrálna banka centrálnych bánk, v uplynulých rokoch práve dlhovú bublinu, ktorá sa tvorí vo svetovej ekonomike, ostro kritizovala. BIS ešte pred finančnou krízou, ktorá eskalovala v roku 2008 pádom americkej investičnej banky Lehman Brothers, varovala pred rastúcim nebezpečenstvom ekonomického rastu priemyselných aj rýchlo sa rozvíjajúcich krajín financovaného dlhmi.