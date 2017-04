USA neoznačia Čínu za menového manipulátora

dnes 8:46 -

Spojené štáty americké neoznačia Čínu za krajinu, ktorá sa manipuláciou svojej meny snaží dosiahnuť neférovú výhodu v medzinárodnom obchode. Vyhlásil to v stredu americký prezident Donald Trump. Ako ďalej uviedol v rozhovore pre denník Wall Street Journal (WSJ), kurz amerického dolára považuje za príliš silný a ekonomike by prospelo, ak by Federálny rezervný systém (Fed) ponechal úrokové sadzby na relatívne nízkej úrovni. Prezident tiež ponechal otvorenú možnosť, že súčasnej šéfke Fed-u Janet Yellenovej navrhne, aby pokračovala vo funkcii v ďalšom štvorročnom období.

Rozhodnutie neoznačiť Čínu za menového manipulátora znamená radikálny obrat v porovnaní s Trumpovými vyjadreniami počas volebnej kampane. Na jej začiatku súčasný prezident kritizoval Peking, že čínsky jüan cielene udržiava na nízkej úrovni v snahe zabezpečiť svojim priemyselným výrobcom neférovú výhodu na globálnych trhoch. Slabší kurz jüanu voči doláru uľahčuje spotrebiteľom v USA prístup k čínskym tovarom, zároveň však zdražuje americký export do Číny.

Ako kandidát Trump sľuboval, že bezprostredne po prevzatí úradu poverí federálne ministerstvo obchodu, aby Čínu označilo za menového manipulátora. Zmenu postoja Trump vysvetlil novou situáciou v Číne, ktorá podľa neho v poslednom čase nemanipuluje menu. Tlak na Peking by tiež mohol skomplikovať rokovania s krajinou, s ktorou chce Washington spolupracovať pri riešení severokórejskej hrozby, dodal prezident.