Táto krajina nie je pre starých: Preceňované strat-upy a vynálezy skutočne podporujúce ekonomiku

Pri posúdení zdravotného stavu hospodárstva sa neraz spoliehame na súhrnné štatistiky produktivity, ale produktivita v skutočnosti hovorí o koncepte na firemnej úrovni. Produktívnejšie firmy expandujú a prežijú, tie neproduktívne sa (teoreticky) zmršťujú a časom skončia. Keď hovoríme, že rast produktivity tej ktorej krajiny je silný, vlastne hovoríme, že proces premeny vstupov a výstupov tamojších firiem funguje dobre. Že je viac produktívnejších firiem ako tých neproduktívnych.



Podľa Európskej komisie prinášajú start-upy do ekonomiky inovácie a vitalitu, nové produkty alebo služby, ktoré si rýchlo nájdu svoje miesto na trhu. Nové techniky a procesy, prispievajú k vzniku nových pracovných miest v regiónoch, podporujú rozvoj vzdelanostnej ekonomiky, prepájajú vedu, výskum a inovácie s podnikateľskou praxou a v neposlednom rade zvyšujú konkurencieschopnosť ekonomík.



Startupom sa označuje začínajúca firma, ktorá ešte nie je štandardným spôsobom rozbehnutá. Start-up je nastavený na rast a to v prvom rade. Môže sa nápad uchytiť a firma rozprávkovo zarobiť, ale aj skrachovať. V start-upoch sa väčšinou rozvíjajú vlastné nápady, preto je pravdepodobnosť úspechu oveľa vyššia.





Mikiny namiesto oblekov, ležérny prístup. Silicon Valley obsadili mladí okolo 20-ky. Ich genialita im nedovolovaľa zabíjať čas štúdiom. Sú to oni, kto predstavuje model kreativity v 21. storočí. Výskumy ale hovorie niečo iné, v skutočnosti sú starší ľudia kreatívnejší aj produktívnejší.



Vlaňajšia štúdia Information Technology & Innovation Foundation sa pozrela na demografické údaje viac ako 900 ľudí, ktorí prispeli do technologického a ťažkého priemyslu Spojených štátov nejakým zmysluplným príspevkom s vysokou pridanou hodnotou. Štúdia zistila, že celkový priemerný vek inovátorov bolo 47 rokov. Iba 5,8% vzorky-ktorá sa pohybovala vo veku od 18 do 80, bolo 30 rokov alebo mladší a inovácie dosiahol vrchol vo veku medzi 46 a 50. Rýchlosť inovácií naďalej veľmi vysoká až do veku 55 rokov a medzi prudko klesla po 65 rokov, stredný očakávaný vek odchodu do dôchodku v Spojených štátoch. Najmä v oblasti biologických vied, materiálov a informačno-technických odborov, boli jednotlivci, ktorí podali patenty, v druhej polovici svojej kariéry.





Tieto závery len potvrdili skutočnosti, k akým sa dopracovala aj štúdia z roku 2009 autorov Johna Walsha z Georgia Institute of Technology a Sadao Nagaoka z Hitotsubashi University v Japonsku. Spoločne analyzovali vzorku 1900 vynálezcov v Spojených štátoch, a zistili, že priemerný vek amerických vynálezcov je 47 rokov. Viac ako 20 % z vynálezcov bolo okolo päťdesiateho roku života autora a viac ako 10 % bolo od 60 ročných prípade starších. Čo je ale podstatné, iba 5 % zo všetkých skúmaných vynálezcov požiadalo o patent pred dosiahnutím 25. roku života. Záver je, že v USA aj Japonsku prišli starší vynálezcovia s hodnotnejším patentom.



Aj mimo technologického a ťažkého priemyslu sa ukázalo, že vyššie úrovne vzdelania starších pracovníkov a ich posunutie odchodu do dôchodku znamená, že starším pracovníkom rástli príjmy. Podľa výskumov Brookings Institution, pracujúci vo veku medzi 60 a 74 rokov zarábajú viac ako tí medzi 25. a 59. rokom života.

V súčasnosti podľa štúdie Allianz približne tretina všetkých ľudí v Európskej únii vo vekovej skupine 60 až 64 rokov stále pracuje. Existujú však značné rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Na dolnej časti škály je Maďarsko so zamestnanosťou na úrovni 13,3 % u 60 až 64-ročných, kým vo Švédsku v tejto vekovej skupine stále pracuje 63 % ľudí. Ak by zvyšok Európy bol schopný dosiahnuť úroveň Švédska, v roku 2030 by bolo v Európskej únii o osem miliónov zamestnaných viac.







Niektoré z týchto štúdií nedávno zverejnil The New York Times, v ktorom apeloval na skutočnosť, že obmedzovať profesijný život je hlúposť, pretože mnohí vynálezcovia sú najplodnejší práve v neskorších fázach svojej kariéry. Vyzdvihli prípad Johna Goodenougha, vynálezcu deväťdesiatnika, ktorému vďačíme za najdôležitejšiu zložku lítium-iónovej batérie, ktorá je súčasťou takmer každého prenosného elektronického zariadenia.

Tridsaťpäť rokov po vynáleze, ktorý nadobro zmenil herný priemysel, svet potrebuje superbatériu, pre spoľahlivý a udržateľný elektrický pohon automobilov. "Chcem ešte vyriešiť tento problém," povedal Goodenough v roku 2015. "Mám len 92, mám ešte čas odísť." Dnes už 94-ročný vynálezca tvrdí, že má nové riešenie, ktoré by umožnilo autám na elektrický pohon, aby dokázali cenovo konkurovať konvenčný vozidlám.