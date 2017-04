Zlato reaguje na geopolitické napätie, prekonalo kľúčovú hladinu a pripisuje si medziročne 10 %

Zdroj: CNBC;J&T Banka

Foto: TASR/AP

dnes 10:49 -

Futures drahého kovu vyskočili o 1,6 percenta, čím ich medziročný zisk dosiahol 10 percent. Zároveň prekonali svoju priemernú cenu za posledných 200 dní, čo je bežné obdobie, ktoré analytici používajú na určenie trendu.





Strach investorov rastie, minulý štvrtok USA začali nálet na ciele v Sýrii ako priamu reakciu na nedávne údajné chemické útoky zo strany sýrskej vlády. Raketový útok mal za úlohu odradiť ďalšie nasadenie zbraní, ochladil vzťahy s ruskou vládou, ako Assadovým spojencom. V Moskve sa teraz obe mocnosti snažia nájsť cestu k ukončeniu vojny v Sýrii.



Tento utorok ruský prezident Vladimir Putin tvrdil, že USA pripravuje útoky na oblasti Damasku s cieľom obviniť z toho sýrsku vládu. Putin, bez uvedenia akéhokoľvek dôkazu, povedal, že USA plánuje "nasadiť nejakú látku a obvinia sýrske úrady z jej použitia (chemickú zbraň)."





President Číny Xi Jinping bol hosťom Trumpa v čase náletu na Sýriu, návštevou chcel urovnať vzťahy v nadväznosti na rozhodnutie Južnej Kórei nasadiť raketovú batériu, aby odvrátila hrozbu zo zvýšenej agresivity Severnej Kórei. V utorok severokórejské štátne médiá varovali pred jadrovým útokom na Spojené štáty, ak by ich k tomu vyprovokovali a minulú stredu krajina vypálila ďalšie balistické rakety do mora po podobných predchádzajúcich skúškach v marci.

Prezident Trump prostredníctvom tweetu viedol, že "Severná Kórea hľadá problémy. Keby sa Čína rozhodla nám pomôcť, bolo by to skvelé. Ak nie, budeme riešiť problém bez nich!"

Američania nedávno prevelili svoju námornú skupinu do Pacifiku blízko Kórejského polostrova. Doraziť by tam mala do konca tohto týždňa.





V Európe môžu Francúzske prezidentské voľby veľmi významne ovplyvniť budúcnosť EÚ, keďže potenciálna favoritka Marine Le Penová sľubuje vypísať referendum o zotrvaní Francúzska v EÚ. Prípadné rozhodnutie o odchode Francúzska by pravdepodobne znamenalo koniec EÚ v jej súčasnej podobe.



Francúzsky centristický politický kandidát v prezidentských voľbách Emmanuel Macron stratil po televíznej debate náskok na ultrapravicovú populistku, predsedníčku Národného frontu Marine Le Penovú. Výsledok prvého prieskumu po iniciačnej televíznej debate bol 23,5 % pre oboch kandidátov, pričom obaja mierne stratili, avšak Macron viac.



Pri predpokladanom druhom kole za účasti týchto dvoch kandidátov je odhad víťazstva Macrona nad Le Penovou v pomere 62 ku 38 %. Konzervatívny kandidát Francois Fillon podľa prieskumu zastavil prepad preferencií po obvineniach z nepotizmu a získal by v prvom kole údajne 19 % hlasov.



Krajne ľavicový kandidát Jean-Luc Mélenchon si polepšil z odhadovaných 15 na 17 %. Do druhého kola však postupujú len dvaja kandidáti.