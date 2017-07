Základ úspechu nemôže byť šťastie: Toto sú najväčšie chyby aktívnych investorov

Zdroj: TopDownCharts

Foto: thinkstock

dnes 0:13 -

Základom úspechu pri aktívnej správe investícií sú tri veci:

1. Koncept

2. Načasovanie

3. Realizácia

Pokiaľ investor u ktoréhokoľvek z nich, prípadne aj u všetkých naraz, urobí chybu, bude to mať nepríjemné dôsledky na rizikový profil, aj na celkovú výkonnosť. Nezáleží na tom, či ide o manažéra hedžového fondu, podielového fondu, ľubovoľného individuálneho investora, alebo napríklad investorskej ikony. A nerozhoduje ani to, do čoho sa investuje. Platí to skrátka všeobecne.

Koncept

Základom je vedieť, prečo ste sa ako investor vlastne rozhodli investovať a nechať peniaze pracovať. Respektíve prečo ste si zvolili určitý spôsob investovania s presvedčením, že bude schopný zachovať hodnotu peňazí a dosahovať nejaký výnos. Rozdiel je samozrejme v tom, či investujete priamo, či si vyberáte jednotlivé tituly, alebo či si vyberáte naprieč triedami aktív. Nestačí mať všetko krásne spísané na papieri a nič ďalšie neriešiť, je to celé skôr o intuícii a o tom, čomu veríte.





Rozhodovanie môže ovplyvniť celý rad faktorov, ale podstata je v tom, aby ste mali jasnú predstavu podporujúcu vaše presvedčenie, že určitá investícia bude dosahovať želané výsledky, a prijal v tomto smere jasné opatrenia. Problém je teda v tom, že keď urobíte chybu rovno pri zostavovaní základného investičného konceptu, prakticky nič ju potom nedokáže zvrátiť.

Načasovanie

Načasovanie je o tom, kedy sa uskutočňuje investícia. Ale rovnako dôležitá je cena, za akú sa vstupuje do obchodu. Prvý krok, koncept, môže byť dobrý, fundamenty môžu byť priaznivé, očakávania môžu mať logiku, ale keď si zaobstaráte aktívum za príliš vysokú cenu, alebo na vrchole trendu, dopadne to zle. Ak je koncept zlý, ale načasovanie funguje, ide skôr o šťastie, dlhodobo to fungovať nemôže.





V každom prípade na načasovaní skutočne veľmi záleží. Pokiaľ máte dobrý koncept a realizácia funguje, ako má, pravdepodobne sa vám podarí vyhnúť sa niektorým komplikáciám súvisiacim so zlým načasovaním. Na načasovanie bude záležať vždy a je možné kvôli nemu veľmi jednoducho všetko pokaziť.

Realizácia

Realizácia je tom, ako by ste mali postupovať, keď máte podporu v koncepte a zvládate načasovanie. Na realizáciu plánu pôsobí veľa premenných a existuje k nej viacero prístupov. Do úvahy možno brať diverzifikáciu, likviditu, poplatky, stratégiu a mnoho ďalšieho. Čím viac premenných, tým väčšia pravdepodobnosť chyby.





Opäť platí, že koncept a načasovanie môžu byť dobré, ale vďaka zlej realizácii to môžete nakoniec všetko hodiť do koša. A naopak, keď urobíte chybu pri zostavovaní konceptu a v načasovaní, dobrá realizácia v podobe diverzifikácie, stratégie, výberu aktíva a tak ďalej môže síce chyby napraviť, ale je to opäť otázka šťastia.