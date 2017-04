Koniec intervencií ČNB prináša ovocie, zájazdy sú lacnejšie o stovky korún

dnes 20:16 -

Ceny niektorých zahraničných zájazdov v Česku klesli o stovky korún na osobu. Zlacnenie sa ale zatiaľ týka najmä zájazdov z ponuky zahraničných cestovných kancelárií, pri ktorých sa cena v predajných systémoch českých agentúr automaticky upravuje podľa kurzu.

Taký je napríklad letecký zájazd do Dominikánskej republiky, ktorého cena na portáli Dovolena.cz koncom minulého týždňa klesla o 369 Kč na 22.838 Kč (856,70 eura). Podobné je to napríklad aj pri zájazdoch do Egypta, na ktoré účastníci odlietajú z Drážďan. "Ak sa udrží rastový trend koruny, je možné predpokladať, že ceny zájazdov od nemeckých a rakúskych cestovných kancelárií pôjdu dole ešte viac," povedala riaditeľka portálu Dovolena.cz Eva Sedlmajerová.

Podobná situácia panuje aj pri slovenských cestovných kanceláriách, ktorých zájazdy predáva agentúra Invia.cz. "Pri posilnení koruny tu klienti realizujú okamžitú úsporu," doplnil marketingový riaditeľ agentúry Michal Tůma.

Podobne sa vplyv kurzu koruny prejavuje pri cenách leteniek. "Už koncom minulého týždňa klesli ceny do niektorých destinácií v USA pod 10.000 Kč, a to dokonca aj na západné pobrežie," povedal riaditeľ internetového predajcu leteniek Letuška.cz Josef Trejbal.

Najlacnejšie letenky boli podľa neho rýchlo vypredané, pod hranicou 10.000 Kč by sa ale podľa manažéra mali udržať aj v budúcich týždňoch. Naopak, pri zájazdoch z dielne českých cestovných kancelárií sa v najbližšom období pokles čakať nedá. Cestovné kancelárie totiž platia svojim zahraničným partnerom významné zálohy, katalógové ceny sú tak určené na celú sezónu.

"Vplyv kurzu budeme môcť využiť v období last minute predajov, keď sa budú prípadne dokupovať nové kapacity, kde sa už uplatní aktuálny kurz a cena bude teda aj pre klienta nižšia," povedal šéf cestovnej kancelárie Neckermann Udo Wichert.

Podľa Tůmu z Invie ale proti zlacňovaniu pôjde iný trend. "Niektoré destinácie sa vypredávajú rýchlo a pre letné obdobie hrozí nedostatok last minute ponúk. S tým je spojený rast cien," doplnil mozaiku Tůma.