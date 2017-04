Siemens a Bombardier rokujú o zlúčení železničných divízií

dnes 18:16 -

Nemecký priemyselný konglomerát Siemens a kanadská spoločnosť Bombardier rokujú o zlúčení svojich železničných divízií. Uviedli to dnes zdroje oboznámené so situáciou, ktoré si ale neželali byť menované, keďže diskusie sú privátne. Ak by sa fúzia uskutočnila, spoločný podnik by dokázal lepšie odolávať rastúcej konkurencii z Číny.

Hodnota plánovaného spoločného podniku, o ktorom informovala agentúra Bloomberg, sa odhaduje na viac než 10 miliárd eur. Ako uviedol jeden zo zdrojov, k dohode by mohlo dôjsť v 1. polroku tohto roka.

Zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie a navyše, ak by k dohode došlo, fúziu musia ešte schváliť regulačné úrady. Okrem toho problém môže nastať pri odboroch, ktoré nebudú súhlasiť s prípadným rušením pracovných miest. Zástupcovia Siemensu ani Bombardieru sa k informáciám nevyjadrili.

Analytici z banky Société Générale ohodnotili divíziu Siemensu na 7,2 miliardy eur. Na druhej strane, spoločnosť Veritas Investment Research uviedla, že 70-% podiel firmy Bombardier v jej divízii vyrábajúcej železničnú techniku dosahuje hodnotu minimálne 5 miliárd USD (4,71 miliardy eur).