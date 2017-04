Poznáte ju? Toto je človek, ktorý spravuje 26 miliárd George Sorosa

Zdroj: NY Times

Fitzpatricková odštartovala svoju kariéru v O'Connor & Associates, chicagskej firme, ktorú neskôr prevzala UBS. Postupne sa dopracovala medzi najmocnejšie ženy na Wall Street. Dnes už je mimo tohto sveta, do značnej miery už neznáma pani Fitzpatricková čelí svojej najväčšej profesionálnej výzve. Pracovať pre Georgea Sorosa.



Sorosa asi predstavovať netreba. Svetovo najznámejší investor v roku 1992 stavil miliardu dolárov proti britskej libre. Vďaka tomuto obchodu sa preslávil ako ten, kto položil Bank of England, keď špekuláciou na menu prinútil vládu k devalvácii libry.

Nedávno začala pracovať ako investičný riaditeľ spoločnosti Soros Fund Management, ktorá spravuje okolo 26 miliárd dolárov. Osobné a rodinné bohatstvo Sorosa. Prijatím tohto miesta šla v stopáci ďalších finančných legiend ako je Keith Anderson, spoluzakladateľ BlackRock a Stanley Druckenmiller, miliardársky investor. Odkedy Druckenmiller opustil firmu v roku 2000, Soros Fund Management mala viac ako osem hlavných investičných šéfov. Je to pozoruhodný pohyb na vrchole každej spoločnosti, a to aj medzi hedžovými fondmi, ktoré sú známe svojou hrdloreznou kultúrou. Ešte menej typické je to v ospalom svete rodinných kancelárií, kde zamestnanci spravujú majetok jedného klanu, čo je dnes Sorosov fond, hoci ten celé roky prijímal peniaze aj od investorov „zvonka“.





Sorosov fond ale nie je len ďalší family office navrhnutý tak, aby maximalizoval bohatstvo. Existuje priama súvislosť medzi peniazmi fondu a filantropickým úsilím jeho zakladateľa. Napríklad podporuje vedcov v Rusku po rozpade Sovietskeho zväzu. Dnes 86 ročný Soros je otvorený zástanca demokratov, vrátane Hillary Clintonovej. A hoci Fitzpatricková je republikánka, nevyviedlo ju z miery to, že jej investičná prezieravosť by mala poslúžiť na podporu aktivít Sorosa. "Ak sa nám bude dariť, pokiaľ ide o generovanie výnosov, vplyv peňazí môže byť obrovský, a to je naozaj motivujúce," povedala.

Dnes 47-ročná Fitzpatricková preberá Sorosov fond vo chvíli globálnej neistoty. Voľby vo Francúzsku a Nemecku môžu narušiť status quo v Európe. Spojené štáty ešte len začínajú absorbovať dopady Trumpovej administratívy. Trhy po celom svete sa držia, ale stále je tu riziko, že by mohli klesnúť v ktorýkoľvek deň. Fitzpatricková je ale optimistická. Verí v býči trh, že akcie v Spojených štátoch, ktoré atakujú rekordné úrovne, môžu stúpať ešte vyššie. Svoj optimizmus pripisuje zdravým spoločnostiam a nie investorom, ktorí sú náchylní na zvraty.

Narodila sa a vyrastala v Irvingtone, v štáte New York, ako prostredné dieťa z piatich súrodencov. Veľkú časť svojho detstva nedokázala konkurovať vyšším, silnejším bratom a sestrám, ktorí vynikali v športoch, ako je basketbal. Sama sa opísala ako "malé a chudé dieťa." Nakoniec si však našla oblasť, kde bola dobrá. Beh. Venuje sa mu do dnes, obvykle okolo piatej hodine rannej. Stále drží vysokoškolský rekord na 3000 metrov. Jej niekdajší sused tvrdí, že už ako dievča sa zaujímala o dianie na trhoch, keď hrala s ostatnými deťmi Monopoly, vždy dokázal získať všetky hotely. Záujem pokračoval aj v neskoršom veku, po škole si vybrala Wall Street. "Bolo to jediné miesto, kde ste mohli uspieť s vašimi najdivokejšími snami," spomína. Po absolvovaní Vysokej školy Wharton School Pennsylvania v roku 1992, dostala prácu v O'Connor & Associates v juniorskej skupine amerických burzových úradníkov. Časom postúpila do oddelenia obchodných možnostiach O'Connor na Chicago Board Options Exchange. Bola to skupina obchodníkov oddelených v boxoch zaoberajúca sa nákupom a predajom veľkých obchodných zmlúv. Krik, príkazy, gestikulovanie. Všetko prehnane. Fitzpatricková, hoci opäť outsider na testosterónom presiaknutom obchodnom mieste, zvládla žargónu i signály rukou.







Bolo to práve Chicago, žkde sa naučila, ako krutý trh dokáže byť. V decembri 1994 sa rysovala ekonomická kríza v Mexiku, ktorá mala za následok rýchlu a drastickú devalváciu mexického pesa. Miestni obchodníci, ktorí dali do stávky svoje vlastné peniaze sa ocitli na zlej strane, prišli o všetko. "V podstate za jednu noc títo ľudia, ktorí budem stáli vedľa seba denne od 9.30 do 16.00 každý deň, prišli o svoje domovy, rozpadlo sa im manželstvo, proste všetko v jedinom okamihu. Toto naozaj zanechalo vo mne nezmazateľnú stopu."

V priebehu svojej kariéry sa Fitzpatricková zaplietla aj s regulátormi. Kým ako investičná riaditeľka v spoločnosti O'Connor dohliadala na urovnanie obvinenia firmy za 5,3 milióna dolárov so Securities and Exchange Commission, že v rokoch 2009 až 2011 skupovali akcie verejných ponúk spoločností, zároveň však použili aj opačný postoj, krátku pozíciu na tie isté akcie.



Vo svete financií sa ženy môžu ocitnúť v nevýhode, ich kariérny postup je hatený zjavným sexizmom, musia znášať implicitné vyjadrovanie a podobne. Na nedostatok žien na vedúcich pozíciách v bankách a ďalších finančných inštitúciách nedávno upozornil aj denník Financial Times, v prieskum ženy získali menej ako 26 percent. Fitzpatricková je prvá žena na poste šéfa investícií u Sorosa. Ako sama uviedla, necíti sa byť diskriminovaná kvôli pohlaviu. "Je zrejmé, že sú momenty v živote, kedy by som bola radšej vysoký bloďavý bývalý futbalista, ale to sa kompenzuje chvíľami, kedy si myslím, že je výhodnejšie byť ženou." Tvrdí, že ženy majú vrodené užitočné vlastnosti, pokiaľ ide o hospodárenie s peniazmi. "Jedna z vecí, podľa môjho názoru je, že ženy majú väčšiu pokoru ohľadom svojich investícií. Dokážeme súpera poraziť rýchlejšie, účinnejším spôsobom, než muži." Áno, niektoré štúdie ukazujú, že ženy sú skutočne úspešnejšími manažérkami rizík než muži.

Fitzpatricková priznáva, že maskuje svoju ženskosť, aby dokázala držať krok so svojimi mužskými kolegami. Pár dní po pôrode svojho druhého dieťaťa, mala v lete schôdzku, na ktorej mala na sebe niekoľko vrstiev tesnej spodnej bielizne aby maskovala svoje kilá. "Z môjho pohľadu vnímania záležalo na tom, aby som sa tej schôdzky zúčastnila. Nechcel som, aby si mysleli, že som zaujatá."





Riadiace ambície o niekoľko rokov neskôr, v lete roku 2008, spôsobili, že si Fitzpatricková kvôli práci ani neuvedomila, že je už niekoľko mesiacov tehotná. Finančná kríza sa začínala prejavovať, trh začal kolísať. Bolo jej často zle od žalúdka, pripisovala to rastúcemu stresu. Veľa jej kolegobv reagovalo rovnako. "Prišla jeseň, bolo mi nevoľno, pribrala som, anilen na um mi nezišlo, že by som mohla byť tehotná. "



Dnes Fitzpatricková dlhé hodiny plánuje svoje cesty, bežné medzi finančnými manažérmi, ktoré ju oberajú o čas strávený s jej troma deťmi a manželom. Ale žije v Irvingtone, meste, kde vyrastala, a jej dve sestry a jej rodičia stále žijú v jej blízkosti. Pomáhajú jej s deťmi. Vo svojej novej úlohe dohliada na majetok, ktorý Soros Fund Management investuje priamo, rovnako ako na hŕstku externých manažérov hedžových fondov a súkromného kapitálu. Je to podobná úloha, akú mala na starosti pred niekoľkými rokmi v UBS O'Connor. Počas svojho posledného roku vo švajčiarskej banke, zastával strategickejšiu úlohu, riadenie tímov naprieč všetkými správami aktív jednotky UBS, a dohliadala na viac ako pol bilióna dolárov. Bolo to prestížne zamestnanie, ale chýbalo jej tam to deno-denné obchodovanie a taktizovanie na trhu, ktoré miluje najviac. "Teraz si bude môcť sadnúť s týmito manažérmi a bude s nimi môcť hovoriť ich jazykom," povedal Rich Cunningham, výkonný riaditeľ investičnej banky Barclays. Ted Burdick, predchádzajúci šéf investícií u Sorosa odstúpil po ôsmich mesiacoch. Tí, ktorí zastávali podobný post, ako dnes Fitzpatricková, boli zainteresovaní do vnútornej politiky firmy, a občas sa stretli aj so samotným Sorosom. Fitzpatricková, na rozdiel od niektorých predchádzajúcich investičných šéfov, bude podávať správy rodinnej rade a nie Sorosovi, ktorý je predsedom predstavenstva.





Soros, jeden z najlepších obchodníkov v dejinách, si občas chce sám spravovať svoje vlastné peniaze. Pri takomto občasnom obchodovaní môže vzniknúť rozpor medzi Sorosom a jeho novou investičnou riaditeľkou. Vo svojom prejave na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose v januári Soros miešal svoje názory na politiku a financie a dodal bezútešnú ekonomickú prognózu.Fitzpatricková však hovorí, že aj keď je viac býkom na akciovom trhu, než jej šéf, nie je proti vytvoreniu spoločného obrazu. "Ako investor," povedala, "sa musíte neustále vyvíjať a učiť sa."