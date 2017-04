Plastové tašky spoplatnia, ich spotreba by sa mala znížiť

dnes 17:16 -

Spotreba plastových tašiek sa má znížiť. Počíta s tým vládna novela zákona o odpadoch, ktorá prináša ich spoplatnenie. Právnu normu dnes odobril prezident SR Andrej Kiska. Ešte pred podpisom ju v parlamente schválili poslanci. Obchodníci tak od roku 2018 nebudú môcť dávať tašky k nákupom zadarmo a zároveň budú musieť viesť aj evidenciu.

Na jedného Slováka pripadá podľa organizácie Envi-pak ročne spotreba 466 tašiek, kým priemerná spotreba v EÚ je okolo 200 tašiek na občana. "Ľahké plastové tašky sa stávajú odpadom pomerne rýchlo, preto je potrebné zabrániť vplyvu takéhoto odpadu na životné prostredie. Znížením ich spotreby dochádza aj k nižšej tvorbe odpadu z obalov, čo je v plnom súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, kde na prvom mieste je predchádzanie vzniku odpadu," odôvodňuje návrh envirorezort.

Povinnosť znížiť spotrebu igelitových tašiek vyplýva Slovensku z európskej smernice. Tá ukladá členským štátom povinnosť vybrať si medzi dvoma opatreniami. Buď prijať také, aby ročná miera spotreby neprekročila v priemere 90 ľahkých plastových tašiek na osobu do konca roku 2019, a nie viac ako 40 do roku 2025, alebo do konca roka 2018 zabezpečiť, že sa nebudú poskytovať k nákupom zadarmo.

Ľahké plastové tašky, ktoré predstavujú väčšinu celkového množstva plastových tašiek spotrebúvaných v EÚ, sa opätovne nepoužívajú. Rýchlejšie sa tak stávajú odpadom.

Novela zákona tiež zavádza nové definície ako plast, plastové tašky, ľahké plastové tašky, veľmi ľahké plastové tašky a oxo-degradovateľné plastové tašky. Obchodníci tiež budú musieť pri predaji výrobkov spotrebiteľovi ponúkať aj iné druhy tašiek alebo tašky na opakované použitie.