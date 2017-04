Z bezdomovcov podnikatelia: Robia len to, čo ich baví

Zdroj: DW

"Poznáš výraz modrý pondelok?" Pýta sa Vincent (49) 23-ročného študenta architektúry Gonzala. Vincent a Gonzalo sedia spolu pri malom stolíku v kaviarni v centre Barcelony. Za ostatných niekoľko týždňov je to ich stabilné miesto stretnutia, tu sa Gonzalo učí po anglicky. Vincent oblečený v efektne vyzerajúcom čiernom obleku pôsobí skôr ako obchodník než ako bezdomovec. Pravda je však taká, že už niekoľko mesiacov žije na uliciach Barcelony. "Pred troma rokmi som sa presunul z Londýna do Španielska. Vždy som mal prácu, ale vlani som zrazu o ňu prišiel. Skôr než som si dokázal nájsť novú, mi došli peniaze."

Vincent je jedným z účastníkov programu Homeless Entrepreneur (Podnikateľ bezdomovec), start-upu zameraného na odstránenie bezdomovectva z celej Barcelony tým, že pomáha ľuďom bez domova začať podnikať na základe vlastných talentov a schopností. Zakladateľom je Andrew Funk, americký podnikateľ so sídlom v Barcelone. S nápadom prišiel pred dvoma rokmi pri prechádzke po meste. "Videl som všetkých tých bezdomovcov žobrať na ulici a uvažoval som o ich príbehu. Potom som si uvedomil, že dôvod, prečo ľudia žobrú je pravdepodobne ten, že si myslia, že je to tá najlepšia voľba, akú majú."





Funk si myslí, že mnohí bezdomovci v Barcelone skutočne nechcú pracovať, ak nemôžu robiť to, čo ich baví. "Služby pre bezdomovcov v tomto meste sú na celkom dobrej úrovni," hovorí. "Napríklad, existuje mnoho inštitúcií, ktoré ponúkajú potraviny a oblečenie zadarmo. Tiež existuje mnoho zariadení, kde môžu bezdomovci stráviť noc. Takže v prípade, že nutne nepotrebujú peniaze na zaplatenie týchto základných podmienok, prečo by sa obťažovali zarábať peniaze prácou, ktorá sa im nepáči? "



Preto namiesto toho, aby sa im ponúkla akákoľvek práca, pomáha Homeless Entrepreneur ľuďom bez domova, ktorí chcú vystúpiť zo života na ulici, založiť si vlastné podnikanie na základe ich talentu a zručností. Alebo im pomáha nájsť stabilné pracovné miesto, ktoré ich bude napĺňať a baviť. "Zameriavame sa na ich vysnívané zamestnanie, ale aj na prácu, ktorá im môže poskytnúť stabilný príjem," vysvetľuje Funk. "Marcos je napríklad básnik, a tak sme mu pomohli vydať knihu. Jeho snom je zarábať si ako spisovateľ. Ale aby mal stabilnejší príjem, zároveň sa stará o 55-ročného muža s mozgovou obrnou."





Funk je presvedčený, že robí niečo, čo pomáha bezdomovcom opätovne ich motivovať k životu, niečo, čo im zvýši šance na úspešné začlenenie sa do spoločnosti.

Ekonomický model tohto start-upu je celkom jednoduchý. Vďaka crowdfundingu získava peniaze nielen pre podporu účastníkov, ale aj prostriedky na pokrývanie nákladov a fungovanie start-upu. Počas prvých šiestich mesiacov od získania nového pracovného miesta, účastníci projektu darujú strat-upu 10 percent svojho príjmu. Viac ako 50 percent prostriedkov pochádza z produktov vytvorených podnikateľmi Homeless Entrepreneur, ako je napríklad Marcosova kniha.





V súčasnosti má program štyroch nových záujemcov, jedným z nich je Paco Mendez, ktorý začal pracovať ako webový vývojár na plný úväzok pred dvoma týždňami. "Paco bol nezamestnaný a bezdomovec tri roky," hovorí Funk. "Teraz má 1200 eur mesačne, čo mu umožňuje prenajať si izbu." Vo svojom voľnom čase Paco pracuje na svojom CD. "Je to tiež raper, tak sme sa rozhodli pomôcť mu vydať album, ktorý, ako dúfame, sa čoskoro objaví na trhu."

Ďalšími účastníkmi sú 47-ročný Enrique, ktorý práve začal pracovať ako sprievodca v barcelonskej Hidden Tours, a 55-ročný Andrzej z Poľska, ktorý práve začal podnikať ako masážny terapeut, keď sa mu podarilo získať dar v podobe 300 eur na nákup masážneho kresla, aby mohol pracovať doma.

Bohužiaľ, tento program nie je pre každého. "Keď som začínal, myslel som, že by sme mohli pomôcť každému bezdomovcovi," hovorí Funk. "Dokonca aj ľuďom, ktorí boli závislí na drogách. Ale čoskoro som zistil, že ľudia musia byť úplne čistí, aby sme mohli s nimi pracovať." Funk hovorí, že je dôležité, aby boli účastníci presvedčení o tom, že potrebujú zmenu. "Ak sa naozaj chcete dostať z ulice, budete musieť preto niečo urobiť. Dávame ľuďom nástroje, aby mohli začať nový život, ale oni to musia chcieť. Zariadil som pracovný pohovor pre Paca. On bol vlastne jediný, kto sa na takéto stretnutie správne obliekol a bol ochotný ho absolvovať." Účastníci nemôžu zostať v programe do nekonečna. "Pracujeme s nimi maximálne rok a pol. Potom sa už musia dokázať postaviť na vlastné nohy."





Vincent bol v programe iba 5 mesiacov. Je presvedčený, že to bude len otázka týždňov, než sa dokáže postarať sám o seba. "Začínam si čoraz viac privyrábať výučbou angličtiny," hovorí. "Zároveň píšem niekoľko vzdelávacích kníh, jedna z nich sa nazýva 'Dvadsaťštyri spôsobov, ako si vylepšiť svoju angličtinu.' Raz keď ju dokončím, mi dúfam pomôže zarobiť peniaze tým, že budem o nej prednášať."