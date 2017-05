Tu sa neoplatí šetriť: 7 vecí, za ktoré by ste si mali priplatiť

Zdroj: moneytalksnews

Foto: thinkstock

dnes 0:01 -

Možno ste aj vy dospeli do stavu, že ste svoju nákupnú filozofiu nakoniec museli prehodnotiť. Po rokoch ste obklopení nekvalitným tovarom, ktorý ani nikdy nefungoval, ako ste od neho očakávali. Vďaka vlastnej skúsenosti ste dospeli k názoru, že ak je niečo lacné, ešte to neznamená, že to bude aj dobré. Niektorí z nás si možno povzdychnú, fú, ale mi to trvalo, než som dokázal prijať túto jednoduchú pravdu. Iní vo „výhodných“ nákupoch veselo pokračujú.

Pozrime sa na sedem vecí, pri ktorých by ste si možno mali oceniť viac kvalitu, ako výhodnú cenu. Sú to skrátka veci, za ktoré sa oplatí si priplatiť.



Kvalitné náradie

Či už hovoríme o elektrickom náradí pre domácich majstrov, alebo kuchynských nástrojoch pre nežnejšie pohlavie, chcete to vždy to najlepšie, čo si môžete dovoliť. Hlavne ak sú to veci, ktoré budete pravidelne používať. Tenké hrnce, tupé nože vám prácu dokážu rovnako znechutiť, ako slabé elektrické vŕtačky bez výkonu. Chatrné ručné náradie budete viac preklínať, ako s ním pracovať. Víkendové projekty sa ľahko zmenia na riadnu fušku. Ak hľadáte nástroj, ktorý využijete len jednorazovo, neunáhlite sa a nákup lacnej verzie prehodnoťte. Alternatívou pre vás je krátkodobý prenájom profi nástroja, v niektorých prípadoch to bude mať určite väčší zmysel.





Žiadajte viac ako základnú výbavu

Spomínate si ešte na Yugo, na malé lacné vozidlo, z kategórie low-end? Lacné prevedenie, lacné materiály. Nemusí to byť automaticky nepohodlné, ale väčšinou je to tak. A namiesto užívania chodíte častejšie do servisu. Neúmerný počet opráv auto predraží, nehovoriac o tom, že pravdepodobne skončí na vrakovisku predčasne. Skôr než sa rozhodnete kúpiť si to najlacnejšie vozidlo, skúste sa pozrieť na testy. Auto s dobrou povesťou, čo sa týka spoľahlivosti a bezpečnosti, vám pravdepodobne vydrží dlhšie a bude potrebovať menej opráv. Určite vás vyjde drahšie, ale to neznamená, že skončíte v chudobinci. Niektoré vozidlá sú známe svojou výdržou, musíte sa zorientovať v motorizácii aj chybovosti konkrétnych modelov. Ak budete mať šťastie, kúpite ojazdené auto, ktoré v sebe spája kvalitu a nižšiu cenu. Poviete si nové je nové, ale skúste si porovnať, čo dostanete za svoje peniaze v autosalóne a čo v serióznom bazáre.







Služby od kompetentných odborníkov

Bolo by naozaj nepríjemné, zaplatiť niekomu za podanie daňového priznania a následne zistiť, že formuláre vyplnil úplne zle. Napriek tomu, je to jedna z tých vecí, ktoré sa v živote stávajú celkom bežne. Hlavne ak hľadáte výhodnú cenu pri dodávateľovi služby profesionálom. Od účtovníka cez advokáta až po mechanika. Nemali by ste špekulovať a pustiť niečo navyše, ak máte možnosť získať niekoho, kto skutočne vie, čo robí. Možno vás to vyjde v počiatočnom momente drahšie, ale v dlhodobom horizonte vám to dokáže ušetriť peniaze. Ušetríte si nervy aj následné opravy, za ktoré budete musieť zaplatiť, aby ste veci dali po lacnom „majstrovi“ do poriadku,.







Najlepšia nehnuteľnosť, akú si môžete dovoliť

Bývanie je ďalšia vec, na ktorej sa neoplatí šetriť. Rovnako ako lacné autá, niektoré lacné nehnuteľnosti vám zabezpečia aj zdroj stresu a starostí. Kvalita prevedenia je podstatná. Lacná novostavba niekde musela škrtiť. Nech už sú to papierovo tenké steny, príliš drahé kúrenie či iné vychytávky, môže to byť čokoľvek, čo vám časom znepríjemní život. Namiesto lacnej novostavby na neatraktívnom pozemku niekde na poli je tu ešte možnosť kúpiť si staršiu nehnuteľnosť, na zaujímavejšom mieste. Avšak aj tu za nízkou cenou môže byť konfliktný sused, minulosť spojená s trestnou činnosťou, slabé dopravné prepojenie, alebo iný nežiaduci prvok. Opäť platí, že lacný nákup v tomto prípade by mohol smerovať k zhoršeniu kvality života, navyše to bude aj mizerná investícia, ak neskôr dom od vás nikto nebude chcieť kúpiť. Namiesto vyhľadávania najlacnejšieho, hľadajte najlepšie riešenie, aké si môžete dovoliť kúpiť. So zreteľom na konštrukciu a umiestnenie. Dokonca aj keď máte v pláne stráviť v ňom len niekoľko rokov, mali by to byť roky pohodlné a príjemné, nie čas strávený jednou opravou za druhou.







Spomienky a zážitky

Pobytové zájazdy sú veľmi populárne, ak si potrebujete oddýchnuť s knižkou v ruke. Ale občas potrebujete svoj život okoreniť nejakým nezabudnuteľným zážitkom. Ak vám osud prekazí plány, pochopíte, že odkladanie peňazí na lepšiu časť života stráca zmysel. Čoraz viac ľudí v strednom veku sa trápi s tým, že si nedokáže užívať život. Vyzerá to, že na to dnes ešte nemáme, preto si dobrý život odkladáme na časy, až budeme mať trochu viac peňazí, alebo až deti vyrastú a osamostatnia sa. Ako sa hovorí na svätého Dindi... Asi by to vyznelo smiešne, zadlženým ľuďom, či nezamestnaným odporúčať, aby šli na cestu okolo sveta, alebo strávili dva týždne na Havaji. Existuje však mnoho iných spôsobov, ako udržať svoje výdavky na uzde, zatiaľ čo si rodina dokáže dožičiť nejaké to dobrodružstvo. Niekomu rozpočet dovolí víkend na pláži, inému len jeden deň v zoo, v oboch prípadoch to môžu byť dobre vynaložené peniaze.





Oblečenie, ktoré vydrží

Okrem stravy býva oblečenie najčastejšia položka na ktorej šetríme. Alebo sa snažíme niečo ušetriť. Ale oblečenie by malo byť jednou z prvých vecí, pri ktorých čo najskôr prehodnotíte svoju filozofiu prístupu "čím lacnejšie, tým lepšie". Urobte si inventúru v skrini, určite je do značnej miery zaplnená kúskami, ktoré síce mali neporaziteľnú cenu, ale v skutočnosti nepredstavujú nič, v čom by ste sa cítili vkusne a sebavedome. To isté platí pre oblečenie pre deti. Radi by sme ich obliekli čo najlacnejšie, ale mnoho z tých zvýhodnených položiek nevydrží ani sezónu. Ak v tomto smere odpískate šetrnosť, možno si kúpite toho menej, ale to ešte neznamená, že musíte kupovať najdrahšie značky. Budete si musieť nájsť svoj bod na križovatke ceny a kvality. Nepotrebujete mať plný šatník, v skutočnosti oceníte oveľa viac hŕstku kvalitných kúskov, ktoré sedia ako uliate a v ktorých sa dobre cítite, než skriňu plnú nesediacich ale výhodne nakúpených kusov oblečenia.







Pokojný spánok

Dá sa investovať do lepšieho spánku? Za istých okolností asi ťažko, ale ak berieme priemerného človeka, asi by sa mal v prvom rade myslieť na to, že život je oveľa lepší, keď ste dobre odpočinutí. Ale ako môžete byť dobre odpočinul, keď máte zlú posteľ? Konkrétne ak váš lacný matrac je príliš tenký alebo hrudkovitý alebo nepríjemne tuhý. Každému vyhovuje niečo iné, to platí aj pri matracoch, musíte si nájsť to najlepšie riešenie pre vás. Čo si žiada vaša chrbtica, ako dokážete najlepšie relaxovať. Dožičte telu, čo si žiada a neváhajte za to priplatiť aj trochu viac. Opäť platí, že to najdrahšie musí byť aj najlepšie. Ide len o to, aby ste boli ochotní zaplatiť viac za to, čo potrebujete, skôr než spraviť kompromis kvôli nižšej cene.