Úroková sadzba nie je všetko: Kto riadne spláca, môže aj riadne ušetriť

Zdroj: Finančná hitparáda

Foto: thinkstock

dnes 14:23 -

Analytici portálu Finančná hitparáda porovnali pôžičky pri riadnom splácaní. Hľadali ktorá banka ponúka benefity za riadne splácanie. Taktiež sa zamerali na vplyv týchto benefitov na celkovú výhodnosť pôžičky. Cez celkovú preplatenosť úveru sledovali, či benefity za riadne splácanie majú vplyv na poradie výhodnosti.

S čím banky operujú pri ponukách na vstup do života na dlh, je úroková sadzba a poplatok za poskytnutie úveru. Úrokovú sadzbu znižujú a poplatok odpúšťajú. Niektoré banky to však robia až spätne. Teda až keď klient riadne spláca. Odmena za disciplinovanosť v splácaní nie je bežná. V určitej podobe ju je možné nájsť v Prima banke, v Raiffeisen a vo VÚB banke. V minulosti s podobnou akciou prišli aj Zuno a Sberbank. V rámci medziúveru stavebného sporenia odmenu ponúka aj Prvá stavebná sporiteľňa. V Prima banke a VÚB banke ide o vrátenie poplatku za poskytnutie úveru, v Raiffeisen banke ide o vrátenie časti splátok.

Vplyv na poradie vo výhodnosti

Pri porovnaní, či má vyplatenie odmeny vplyv na poradie výhodnosti pôžičiek zistili, že všetko závisí od dĺžky splatnosti. Kým pri 5-ročnej splatnosti sa vďaka vráteniu splátok (spôsobených spätným znížením úrokovej sadzby) pôžička od Raiffeisen posunula iba o jednu priečku vyššie, pri 7-ročnej sa rovnaká pôžička dostala na prvé miesto. S úrokom 7,64 % porazila lídra Sberbank.





Tento príklad je veľmi peknou ukážkou, že úroková sadzba skutočne nie je všetko. Treba si všímať aj podmienky. V tomto prípade ide o podmienky riadneho splácania, vďaka ktorému môže klient získať späť časť zaplatených splátok. A to aj v prípade, že sa dlžník raz za rok omešká so splátkami. Omeškanie so splátkami sa pritom v iných bankách vníma ako porušenie podmienok na získanie benefitov a zároveň ako dôvod na záznam do úverového registra.

Pre úplnosť treba uviesť aj podmienky získania odmeny. Okrem riadneho splácania treba dodržať aj stanovený čas splácania a výšku mesačnej splátky. Teda dlžník by nemal využívať mimoriadne splátky.