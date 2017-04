Ikona rizikového kapitálu: Čo by ste mali vedieť, ak chcete úspešne investovať

Zdroj: businessinsider

Daliov investičný fond sa na vrchol dostal v roku 2005, od vtedy si udržuje svoju pozíciu. V polovici minulého roka, mal podľa oficiálnej správy, spravoval aktíva v celkovom objeme 150 miliárd dolárov.

Dalio začínal doma,nemal vlastnú kanceláriu, bolo to po založení Bridgewater Associates v roku 1975. Už vtedy si Dalio uvedomil, že by sa mohol niekam posunúť a pokračovať v dosahovaní lepších výnosov, ak sa poučí z vlastných chýb a tieto lekcie pretaví do istých princípov. Takýto prístup neskôr uplatnil aj pri svojich zamestnancoch.



"Zakaždým, keď som urobil chybu, a boli to skutočne bolestné chyby, som začal o nich premýšľať. Časom som si uvedomil, že uvažovanie o týchto chybách mi dáva prednosti z ktorých dokážem ťažiť. Preto som si ich začal zapisovať, ako pravidlá," povedal Dalio pre businessinsider.

Nazhromaždené pravidlá tvorili investičné zásady, ktoré Dalio nechal neskôr prepísať do matematického jazyka, do počítačových algoritmov, aby si mohol overiť ich správnosť pre uplatnenie minulých pohybov na trhu. "Tým, že som dal dokopy tieto pravidlá a na ich základe vytvoril algoritmy, počítač mohol replikovať moje myslenie. Ale mohol v skutočnosti rozmýšľať ešte lepšie, než ja, pretože dokáže spracovať väčšie množstvo informácií, spracovať ich rýchlejšie, ale zároveň menej emocionálne."

Dalio prirovnal budovanie portfólia v Bridgewater v prvých dňoch k jazde s navigáciou. Mal síce k dispozícii auto, ale navádzal ho automatizovaný systém pre dosiahnutie cieľa. "Mať ho v tom čase, bol pre mňa neoceniteľné. Učil som od neho. Chcel som sa dovedieť čo najviac." Za hlavný prínos tohto prístupu považuje to, že dokázal získať väčší rozhľad pri hľadaní optimálnej diverzifikácie aktív.

"Ľudia si myslia, že najlepší spôsob, ako dosiahnuť čo najlepší výsledok bude, ak si zabezpečia čo najlepšie možné stávky," povedal Dalio. "Ale spôsob, akým získate tie najlepšie stávky je, že budete mať čo najlepšiu diverzifikáciu. Naučil som sa, že ak by som mal 10 alebo 15 nekorelovaných stávok, a všetky s rovnakou návratnosťou, dokážem znížiť svoje riziko o 75 až 85 %," dodal. "To by znamenalo, že dokážem zvýšiť pomer návratnosti k riziku prostredníctvom diverzifikácie päťnásobne."





Dalio vyvinul jadro svojich investičných zásad v Bridgewater v 80-tych rokoch minulého storočia. V 90-tych rokoch už aplikoval tento prístup aj k riadeniu ľudí. Nakoniec ich publikoval v v príručke pre zamestnancov, s jednoduchým názvom "Zásady". Okrem pripravovaného knižného vydania sú prístupné aj on-line. V ostatných rokoch sa tieto princípy riadenia čoraz viac automatizovali, prostredníctvom aplikácií bežiacich napríklad na iPadoch.

Hlavným poučením z týchto princípov manažmentu je v podstate to, čo ich vyvolalo z oblasti investícií. "Chyba + Úvaha = Progres."

"Vzhľadom k tomu, že viete, že rovnaké veci sa stávajú stále dookola, viete aj to, že rovnaké veci sa dejú znova a znova aj na trhoch. Všetko, čím sme prešli, každý cyklus, všetko sa stalo v minulosti, to isté sa stalo znovu a znovu. Rovnaké veci dejú znova a znova aj v politike a v našich životoch. Ak dokážete rozpoznať tieto veci, a nájdete spôsob ako predvídať opakujúce sa správanie, či už je to na trhoch alebo u ľudí, máte v rukách účinný spôsob, ako sa dostať bližšie k hre, ktorú hráte," uzavrel Dalio.