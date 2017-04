Šéf Amazonu chce predajom akcií financovať cesty do vesmíru

Zdroj: ČTK

dnes 9:16 -

Podľa aktuálneho odhadu agentúry Bloomberg vlastní šéf najväčšieho internetového obchodu na svete majetok v hodnote okolo 78 miliárd dolárov.





Blue Origin chce od budúceho roka ponúkať jedenásťminútové lety do vesmíru. Raketa New Shepard a kozmická kabína pre šesť osôb s veľkými oknami vynesú pasažierov do výšky viac ako 62 kilometrov nad zemou. Tu si cestujúci budú môcť vyskúšať niekoľkominútový stav beztiaže a pozorovať zemeguľu na pozadí čierneho vesmíru.

Firma testuje pokusné lety bez posádky od roku 2015, cena letu zatiaľ nebola stanovená. Podľa Bezosa je ale cieľom firmy postupne znižovať náklady tak, aby sa v budúcnosti mohli do vesmíru pozrieť milióny ľudí.





Bezos nie je jediný, kto pracuje na ponuke platených letov do vesmíru. Konkurujú mu ďalší miliardári ako zakladateľ firmy Virgin Richard Branson so svojou Virgin Galactic alebo Elon Musk, šéf firmy na výrobu elektromobilov Tesla so svojou spoločnosťou SpaceX. Tej sa minulý týždeň podarilo prvýkrát vyslať do vesmíru už raz použitú raketu a nechať ju znovu bezpečne pristáť. Tento krok má v budúcnosti zlacniť a zrýchliť vesmírne lety.