Prečo nedokážeme pochopiť realitu: 5 chýb v myslení, ktoré naše investície zbytočne predražujú

Zdroj: bloomberg

Foto: thinkstock

dnes 0:55 -

Osobitnú skupinu tvoria investori, ktorí si tieto chyby uvedomujú a chcú lepšie porozumieť tomu, ako ich vlastná myseľ pracuje aby dokázali vylepšiť svoje správanie sa.

Vyhľadávame informácie na posilnenie našej vlastnej viery

Ako investori, neraz trpíme efektom, kedy kladieme väčší dôraz na to, čo už vlastníme. Presne tak, ak sme sa už raz rozhodli kúpiť, potom to musí byť skutočne dobré! Bude to najskôr spôsobené kombináciou zbožných prianí a sebaklamu. Väčšina ľudí nemá naozaj záujem hľadať a nájsť dôkaz o tom, že ich investícia bola jeden veľký omyl. Nechcú si priznať chybu. Namiesto toho sa snaží preukázať, že pôvodné rozhodnutie o nákupe bolo správne.

Selekcia správ nám bráni byť plne informovaní

Nielen, že máme tendenciu preceňovať, čo už vlastníme, ale máme i tendenciu vyhľadávať informácie, ktoré našu pravdu potvrdzujú. Výberové, selektívne vnímanie na potvrdenie vlastného postoja spôsobuje, že jednoducho prehliadame dôkazy potvrdzujúce pravý opak. Vezmime si akúkoľvek investičnú stratégiu. Mala by byť považovaná za prosté tvrdenie, ktoré čaká na to, či sa potvrdí, alebo vyvráti. Ak by sme chceli byť objektívni, mali by ste vždy hľadať a vyhodnocovať dôkazy, ktoré náš postoj vyvracajú. Ale zvyčajne k ničomu podobnému nedochádza. Namiesto toho sa snažíme vytvoriť filter, vlastnú bublinu na posilnenie podpory pre naše rozhodnutie. Namiesto objektívneho, 360-stupňového pohľadu na naše investície si vytvárame množstvo mŕtvych uhlov. Ako ste sa už poučili, ale v tom lepšom prípade len tušíte, nakoniec to vedie k chybám za ktoré draho zaplatíme.

Iný uhol pohľadu

Určite nie je jednoduché vystúpiť zo seba a pozrieť sa na svet z iného uhla pohľadu. Je to viac než selektívne vnímanie a priznanie zaujatosti. Každý by si mal dokázať odôvodniť, prečo sa rozhodol konkrétnych akcií zbaviť. Každý prognostik, ktorý predpovedá vrchol akciového trhu, by mal byť schopný vysvetliť, prečo rally môže trvať niekoľko rokov. Každý učenec, ktorý nás uisťuje, že hospodársky rast bude skutočne robustný, by mal byť schopný rozpoznať riziká bezprostrednej recesie. Pre každú transakciu existujú najmenej dva uhly pohľadu: je to pohľad kupujúceho a pohľad predávajúceho. Investor by mal byť v tomto prípade v koži právnika a naučiť sa argumentovať pre každú stranu. Nemali by sme nakupovať ani predávať nič, ak nedokážeme plne pochopiť druhú stranu obchodu.





Prekážajúce emócie

Keď si uvedomíme, že náš pohľad na vec môže byť neobjektívny, budeme mať šancu vyvarovať sa chybám. Ale nech sa akokoľvek usilujetm, nakoniec všetko prekazia emócie.Základný charakter politiky pracuje proti nám. Keď je kapitál v ohrození, ozýva sa strach a chamtivosť. Vidieť svet, bez toho, aby nám vnímaný obraz prifarbili vlastné pocity, je nikdy nekončiaci boj.

Nedostatočná objektívnosť

Ani objektívne meranie hodnôt nie je našou silnou stránkou. Ak hovoríme, že udržať si emócie pod kontrolou je ťažké, vyhodnocovanie dát je ešte o niečo náročnejšie. Presvedčivé príbehy nás veľmi ľahko dokážu ovplyvniť, hoci fakty hovoria niečo úplne iné. Veríme tomu, čomu veriť chceme. Bez ohľadu na dôkazy. Športoví fanúšikovia toľko investovali do určitého výsledku, že jednoducho strácajú schopnosť objektívne posúdiť realitu. Nedostatok dôkazov neznamená, že sa to nestalo. Ako fyzik Carl Sagan kedysi poznamenal, "mimoriadne tvrdenia vyžadujú mimoriadne dôkazy." Na kapitálových trhoch sú ale náklady pri takomto prístupe extrémne vysoké.