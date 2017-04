Omyl v predpovediach ekonómov: Európsky pesimizmus sa opäť raz nepotvrdil

Zdroj: Bloomberg

Pre tento rok očakávajú ekonómovia oslovení agentúrou Bloomberg rast eurozóny na úrovni 1,6 percenta. Ide o konsenzus, ktorý je už trikrát vylepšený za ostatných šesť mesiacov. Priemerná prognóza na budúci rok je pre väčšinu tohto obdobia nemenná.





V minulom roku priemerná prognóza ekonómov pre eurozónu hovorila o mierne vyššom raste než 1,5 percenta. Namiesto toho, hrubý domáci produkt rástol o 1,7 percenta. Ekonomika vykazovala podobný výkon aj v roku 2015, s priemernou prognózou pre rok vo výške 1,4 percenta predstihla rastom o 2 percentá.



Prečo konsenzus zostáva tak pesimistický?



Môžeme za tým vidieť európske politické pozadie, prečo sa veci sa zdajú byť temnejšie, než v skutočnosti sú. V roku 2015, vyhliadky, že Grécko opustí euro navodili nervozitu, ktorá sa rozšírila na trhy s dlhopismi Talianska a Španielska. V minulom roku rozhodnutie Britov opustiť Európsku úniu podkopalo dôveru v ekonomické vyhliadky regiónu, zatiaľ čo politická búrka v Taliansku pripravila o post predsedu vlády Mattea Renziho. V tomto roku je to hrozba, že by Marine Le Penová nejakým spôsobom mohla vyhrať francúzske prezidentské voľby a splnila by sľuby o tom, že jej krajina, ako jeden zo zakladajúcich členov eura, z projektu spoločnej meny vystúpi.



Ignorujme politiku a sústreďme sa na dáta. Aj napriek tomu, že ide vlastne o podstatu poklesu ekonomiky v eurozóne a politika vždy bude v centre pozornosti. Nemecká podnikateľská dôvera je na svojej najvyššej úrovni od polovice roka 2011, uvádza správa Ifo, mníchovského inštitútu mapujúceho index podnikateľskej klímy. Rôzne prieskumy indexu nákupných manažérov zostavených Markit Economics pre euroregión ako celok tiež naznačujú zlepšujúci sa výhľad. Kompozitný index bol v marci na takmer šesťročnom vrchole.





Obchodníci s devízami, zdá sa, presúvajú svoje stávky vo svetle zlepšeného výhľadu eurozóny. Trend je najmenej medvedí za ostatné tri roky pri vyhliadke eura voči doláru. Vyplýva to z údajov zverejnených Commodity Futures Trading Commission.





Investori si začínajú opäť viac všímať európske akcie, možno si uvedomili, že boli až príliš pesimistickí ohľadom Európy (a prehnane optimistickí voči Trumpovi a jeho takzvanému oživeniu obchodu). V uplynulom mesiaci Stoxx Europe 600 prekonal index Standard & Poor's 500 o viac ako 3 percentá na celkovom výnose v miestnych menách.

Koľko bude ešte trvať, kým ekonómovia zrevidujú svoje predpovede na roky 2017 a 2018 pre ekonomiku eurozóny? Dostať sa cez nastávajúci volebný cyklus bez úhony by tomu malo pomôcť. Od Angely Merkelovej a jej Kresťansko-demokratickej únie v miestnych voľbách, po francúzske dvojkolové voľby, za predpokladu, že prieskumy verejnej mienky sú správne a Le Penová získa podporu v druhom kole asi 40 percent a Emmanuel Macron asi 60 percent. Ak sa podarí rozptýliť hrozby "Frexitu" mohlo by to poslúžiť ako štartér revízie pesimistických prognóz.