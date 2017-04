Rúcanie mýtov: Prečo zlato práve teraz nie je tou najlepšou investíciou

Zdroj: ftd.de;time.com;fidelity

Inflácia predstavuje dokonalý racionálny strach investorov. Rastúce ceny dokážu narušiť reálnu hodnotu investície. Pri 3 % inflácii klesne kúpna sila za desať rokov z 10 000 na 7374. Čím vyššia rýchlosť, tým výkonnejšie musí vaše portfólio pracovať, a tým viac si musí dokázať zarobiť, aby zostalo vyrovnané.

Kým inflácia spala, a mala slabšiu silu než vybitý akumulátor počas zimy v aute, dnes sme svedkami 1,5 %, čo je stále pod hranicou akú si vytýčila ECB. Mario Draghi naďalej čelí tlaku od niektorých členov eurozóny, aby obmedzil výnimočné opatrenia ECB, nakoľko inflácia sa zvýšila a blok jednotnej meny rástol najrýchlejším tempom od roku 2011. To platí najmä v prípade Nemecka, kde napätý trh práce signalizuje ďalšie tlaky na infláciu smerom hore. ECB sa aj naďalej pevne drží svojho rozhodnutia, že v apríli začne okresávať svoj program kvantitatívneho uvoľňovania a bude aj naďalej, až do decembra, nakupovať štátne dlhopisy tempom 60 miliárd EUR za mesiac. Akýkoľvek politický krok je vysoko nepravdepodobný pokým sa neodstránia politické riziká súvisiace s voľbami v euro regióne.

Akékoľvek významné náznaky potenciálnej zmeny budúcej politiky ECB pravdepodobne prídu z jej projekcií ohľadom rastu a inflácie. Optimistická hodnota by poukazovala na nadchádzajúce okresanie, či dokonca zníženie, ale o tom sa pravdepodobne nebude hovoriť skôr ako v druhej polovici roka.







Napriek pozitívnemu výhľadu riziká tu zatiaľ stále existujú. Spomalenie súvisiace s Brexitom by sa mohlo rozšíriť cez obchodné prepojenia, pričom obzvlášť zraniteľné je Nemecko. Vďaka náročnému volebnému kalendáru, bude Draghi zatiaľ opatrný. Raz sa však rozhodne, že sa pôjde v stopách FEDu a úrokové sadzby pôjdu smerom hore. Zvýšenie sadzieb môže spôsobiť rast cien, takže je to len n každom z nás, ako sa postaví k správe svojho portfólia.





Konvenčná múdrosť hovorí, že žltý kov je liek na infláciu, ale výkonnosť od neho nečakajte. Napríklad v roku 1980 štartovalo na 559,50 dolára za uncu a v roku 2000 skončilo na 274,45 za uncu, čo predstavuje stratu 51 %. Index spotrebiteľských cien sa v priebehu tohto obdobia zvýšil o 124 %. A od roku 1900 do roku 2011 sa reálny ročný výnos pre zlato pohyboval len okolo 1 % po očistení o infláciu, oproti 5,4 % v prípade akcií.

Prečo radšej iné komodity

Pozrime sa na striebro. Tento vzácny kov má mnoho priemyselných využití. A navyše je v súčasnosti lacnejšie v porovnaní so zlatom, čo dokazuje pomer zlato / striebro, teda koľko uncí striebra budete musieť dať za uncu zlata. Aby ste sa vyhli obavám zo skladovania a poistenia fyzického striebra, použite fond obchodovaný na burze, ako je iShares Silver Trust (SLV), ktorý drží strieborné prúty.





Prečo radšej dlhopisy

Pozrime sa na krízový stav americkej ekonomiky koncom 70.-tych a začiatkom 80.-tych rokov. Trhy zlata a štátnych dlhopisov vykazovali oveľa väčšiu mieru súladu. V tom čase extrémne nízke úrokové miery stanovené FED-om viedli k rapídne rastúcej inflácii, slabnúcemu doláru a strmému rastu zlata. Čo je však podstatnejšie – výnosy vládnych dlhopisov prudko vzrástli, keďže investori požadovali vyššie sadzby ako kompenzáciu za pridané inflačné riziko.

Začiatkom januára roku 1977 sa začali impozantné býčie pozície zlata, ktoré sa skončili približne vo februári roku 1980. V tom čase tento kov vzrástol zo 135 dolárov za uncu na takmer 860 dolárov za uncu. Výnosy 10-ročných vládnych obligácií vzrástli zo 7,2 % (január 1977) na 12,4 % (február 1980).

Ceny zlata sa počas tohto roka dostali do zisku až takmer 6 percent. Zlato má za sebou dokonca svoj najlepší týždeň potom, čo v treťom a štvrtom štvrťroku roka 2016 pokleslo.







Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov v druhej polovici roka 2016 podstatne vzrástol, ale v roku 2017 sa nachádza na nižších úrovniach. Ak výnosy dlhopisov a zlata spoločne rastú, trh sa môže vydať opačným smerom, ako to naznačujú historické paralely. “Vyššie ceny zlata spárované s rastúcimi výnosmi dlhopisov sú jedným z trendom, ktorý signalizoval hroziacu volatilitu trhu,“ píšu vo svojej správe Bank of America Merrill Lynch.“Obom krachom na burze v rokoch 1973-1974 a čiernemu pondelku v októbri 1987, 3-kvartály predtým predchádzali rastúce výnosy dlhopisov a rastúce ceny zlata,“ upozorňuje správa analytika Michaela Hartnetta a jeho kolegov. Hartnett poukazuje, že inflačné očakávania v ostatnom čase značne stúpli a to vďaka zvoleniu Donalda Trumpa, ako aj decembrového rozhodnutia Fedu zvýšiť úrokové sadzby. “Po celé roky, cenu zlata riadila inflácia a strach a povedal by som, že v posledných niekoľkých mesiacoch je vidno obidva faktory, bez ohľadu na politické spektrum. Takže aj keď decembrové zvýšenie sadzieb Fedom zatiaľ vplyv nemalo, znamená to, že začína byť vidieť aspoň skromné očakávanie inflácie,” uviedol Zachary Karabelli, vedúci analytik globálnych stratégií v Envestnet.



Buffetova Berkshire Hathaway drží v štátnych dlhopisoch USA miliardy dolárov.“Napriek nízkym úrokovým sadzbám majú tieto papiere veľkú výhodu, sú jedinou investíciou, ktorú možno aj v skeptických časoch premeniť na peniaze!“ Hoci to isté sa hovorí aj o zlate, Buffett mu neholduje. Kým na dlhopisoch dostanete aspoň úrok, pri zlate záleží zisk len od dopytu, tvrdí Buffet. Priznáva, že tento trend môže trvať ešte dlho. Pre dlhodobo orientovaných investorov by bolo výhodnejšie nakúpiť akcie či komodity. Hviezdny investor to odôvodňuje svojim výpočtom. „Za hodnotu súčasnej celosvetovej zásoby zlata, 9600 miliárd USD, si môžeme kúpiť celú poľnohospodársku pôdu v USA + 16 krát spoločnosť Exxon Mobil, ktorá patrí k najziskovejším spoločnostiam na svete. Dlhodobé výnosy z týchto investícií môžu zlato aj s ďalším rastom ceny prevážiť“.

Prečo radšej akcie

Pozrime sa na moderné materiály a technológie. Pravdepodobne najlepším riešením pre dlhodobých investorov sú akcie. Týmto dvom sektorom sa darí najlepšie v inflačných časoch. Prečo? Inflácia znamená, že dopyt rastie rýchlejšie ako ponuka, a to znamená, že cena surovín rastie. Medzitým rozmach technológií umožňuje firmám nahradiť strojmi živých pracovníkov, udržať si nízke náklady a vysoký zisk. Vyberte si fondy, kde prvažujú technologické tituly, alebo majú väčší podiel akcií v materiáloch. (Primecap Odyssey Growth (POGRX), PowerShares S&P 500 Quality (SPHQ)