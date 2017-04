Rodičovský príspevok vzrastie od mája na 213,20 eura

dnes 13:01 -

Od 1. mája tohto roka vzrastie na Slovensku rodičovský príspevok. Zvýši sa zo súčasnej úrovne 203,20 eura na 213,20 eura. Vyplýva to z novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Právnu normu predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Rodičovský príspevok sa na Slovensku nezvyšoval v rokoch 2014, 2015 ani 2016, pretože sa neupravovali sumy životného minima. "Návrhom sa zabezpečí zvýšenie rodičovského príspevku nad rámec zákonom ustanovenej úpravy sumy rodičovského príspevku," objasnil rezort práce.

Rodičia starajúci sa o dieťa by si tak mali podľa ministerstva finančne polepšiť. Nárok na tento príspevok majú rodičia do troch rokov veku dieťaťa, alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.