Strach z taperingu ECB: S predajom korporátnych dlhopisov eurozóny sa ponáhľať nemusíte

Zdroj: thestreet.com

Foto: SITA/AP;thinkstock

dnes 11:27 -

Jednou z oblastí záujmu sú firemné dlhopisy, nákupy ktorých už značne spomalili. Podľa agentúry Reuters ECB nakúpila minulý týždeň firemné dlhopisy za 1,5 miliardy eur, čo je najnižší týždenný objem od vlaňajšieho decembra. Dlhopisy z podnikovej sféry začala ECB nakupovať 8. júna minulého roka. Ide o spôsob, ako posilniť svoju menovú politiku a tlačiť úrokové sadzby ešte nižšie, aby sa uľahčili podmienky financovania. Údaje centrálnej banky ukazujú, že až do 24. marca nakúpila korporátne dlhopisy za 73,8 miliárd eur.

Významné spomalenie nákupov podnikových dlhopisov zo strany ECB by znamenalo, že dlhopisom by poklesla cena, ale výnosy, ktoré sa pohybujú v opačnom smere, budú stúpať. Dôvodom je, že viac dlhopisov bude ponechaných na trhu a čerstvé emisie podnikových dlhopisov nájdu ťažšie svojich kupujúcich.

Avšak predtým, než sa odhodláte k pokynu "predať", je namieste sa domnievať, že takýto scenár je nepravdepodobný. Existuje niekoľko dôvodov, prečo.







- Po prvé, že centrálna banka by nechcel narušiť trhy spomalením svojho nákupu aktív tak prudko, že to spôsobí kolaps.



- Po druhé, ak sa pozrieme na refinancovanie potrieb, vidíme, že firemné dlhopisy sú do značnej miery zvládnuteľné. Nedávna správa ratingovej agentúry Standard & Poor's ukazuje, že 1,8 bilióna dolárov globálneho firemného zadlženia je nastavených na zmaturovanie v tomto roku. Ďalších 1,8 bilióna má byť splatených v roku budúcom. Vrchol refinancovania je nastavený na rok 2021, s 2,02 biliónmi amerických dolárov. Podľa zastúpenia, majú najväčší podiel na tomto celkovom dlhu firmy z USA, okolo 44 %, nasledujú tie z Európy, 38 %. Zvyšok rozvinutého sveta (Austrália, Kanada, Japonsko a Nový Zéland) majú 11 % a na rozvíjajúce sa trhy pripadá 7 %. Ak si vezmeme len nefinančných emitentov, čo je dlh, ktorý nakupuje ECB, drvivá väčšina – 55 %, ktorá by mala byť splatená medzi dneškom a rokom 2021, je dlhom amerických firiem. Európske firmy majú 30 %.

- Po tretie, v samostatnej správe sa odborníci S & P zamerali na zdravie podnikového sektora v eurozóne. Ich závery sú povzbudivé. "Súvahy nefinančným spoločností eurozóny sa od roku 2013 výrazne zlepšili". Od roku 2013 firmy z jednotnej menovej únie sporili, čo znamená, že ich úspory prekročili ich investičné výdavky o približne 3,4 % ich hrubej pridanej hodnoty (HPH), ako ukazujú údaje ratingovej agentúry. "To je nezvyčajné v porovnaní s pozíciami pred rokom 2008, kedy boli spoločnosti jasne v negatívnom teritóriu, s priemerom 2,6 % z ich hrubej pridanej hodnoty v eurozóne," píše sa v správe. Takže spoločnosti, si dnes dávajú oveľa väčší pozor na pôžičky, než tomu bolo pred finančnou krízou.

- Po štvrté, za posledný dôvod, a to aj napriek všetkej tej politickej neistote, existujú signály o pokračujúcom ekonomickom oživení v jednotnej európskej menovej oblasti. Nezamestnanosť eurozóny vo februári klesla na 9,5 %, čo je najnižšia úroveň od mája 2009. V prípade, že sa vám zdá úroveň stále vysoká, treba si uvedomiť, že miera nezamestnanosti v roku 2013 dosahovala 12,2 %. Výrobný index nákupných manažérov sa v marci dostal na takmer šesťročné maximum, podiel má na tom zrýchlený rast v Nemecku, Taliansku a Francúzsku. Áno, i vo Francúzsko, vzhľadom k dopytu zo strany domácich i zahraničných klientov. Medzitým sa inflácia v predchádzajúcom mesiaci znížila na 1,5 %, už by nemala rásť ďalej, čo utíši obavy zo snahy ECB urýchliť kroky taperingu.



Zhrnuté a podčiarknuté, nákupy firemných dlhopisov zo strany ECB boli len o málo viac ako kvapka v mori, hoci významná kvapka. Áno, pomohli znížiť úrokové sadzby a pomohli firmám odvrátiť nákazu, ale postupné opúšťanie tejto pomoci trh výrazne nepoznačí. To by mali Investori vziať do úvahy.