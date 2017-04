Znepokojujúci trend: Zdieľaná ekonomika oberá ľudí o dôchodok

Zdroj: reuters

Foto: SITA/AP

dnes 10:03 -

Keď v Austrálii začínala služba Uber v roku 2014, obyvateľka Sydney Rosalina Kariotakisová bola jedným z prvých vodičov, ktorí sa zaregistrovali a stali súčasťou zdieľanej ekonomiky. Mobilné alebo on-line platformy sa dostali do popredia v možnosti získať príležitostnú prácu pre jednotlivcov, ktorí hľadajú väčšiu flexibilitu na úkor menšej istoty. Mnohí z nich sa vzdávajú výhod, ako je preplácanie pracovnej neschopnosti, dovolenky, či platenie odvodov zo strany zamestnávateľa.

Práve odvody do sociálneho fondu predstavujú v Austrálii problém. Táto zmena zaťažuje súkromný systém dôchodkového sporenia s objemom 2,1 bilióna austrálskych dolárov. Ide o štvrtý najväčší fond na svete, ktorý sa opiera o príspevky zamestnávateľov. "Náš výskum ukazuje, že kvôli práci na čiastočný úväzok prichádzame o 150 miliónov dolárov ročne," povedal Damian Hill z REST Super, dôchodkového fondu s 39 miliardami dolárov v aktívach.

Austrália je jednou z mála krajín, ktoré majú zavedený povinný dôchodkový systém, v ktorom zamestnávatelia platia príspevok vo výške 9,5 percenta z miezd zamestnancov. Tak ako rastie podiel zdieľanej ekonomiky, rastie aj odliv z dôchodkového fondu. Byť jeho súčasťou je povinné od roku 1983, vláda týmto krokom chcela znížiť závislosť na národnom dôchodkovom systéme. Ale v digitálnej spoločnosť, tvorenej firmami ako je Uber, Deliveroo, Airtasker a Foodora, ktoré využívajú nezávislých dodávateľov, zamestnávatelia nie sú povinní prispievať do dôchodkového systému. Pracovníci sú považovaní za samostatne zárobkovo činné osoby.

Dokonca aj Kariotakisová, bývalá zamestnankyňa General Motors, ktorá má okolo 40. rokov, je absenciou úspor na dôchodok znepokojená. "Je to veľký problém," povedala v reakcii na to, ako si predstavuje život na dôchodku. "V tejto chvíli si nemôžem dovoliť odkladať si peniaze."





Hoci zdieľaná ekonomika spôsobuje "únik" z penzijných fondov, pokles v porovnaní s 136 miliardami austrálskych dolárov, ktoré vo forme príspevkov zaplatili zamestnávatelia v roku 2016, je nepatrný. Nedostatok odvodov do dôchodkového sporenia by významnejšie mohlo prejaviť v najbližších rokoch. Ide relatívne o nový fenomén, presný rozsah dopadu na austrálske hospodárstvo bude potrebné podložiť oficiálnymi údajmi, napríklad o tom, ako rýchlo rastie počet jedincov na voľnej nohe pre rôzne digitálne odvetvia. Podľa správy The Australian Industry Group pracovalo v rokoch 2014-2015 okolo 32 percent pracovnej sily v krajine na voľnej nohe. To znamená, že už dnes digitálna ekonomika vytvára neodvolateľné zmeny na trhu práce krajiny.



"Keď sú ľudia samostatne zárobkovo činní, ich sklon, aby si odkladali peniaze na dôchodok, je sekundárny. Prioritou je potreba zachovať cashflow pre podnikanie," uviedol Martin Fahy, výkonný riaditeľ austrálskeho dôchodkového fondu.



V dlhšom časovom horizonte Kariotakisová dúfa, že nastanú zmeny v národnom rámci dávok tak, aby zamestnávatelia, ako je Uber, boli právne nútení platiť dôchodkové dávky. To by ale znamenalo zmeniť definíciu zamestnancov a dodávateľov pre posilnenie práv zamestnancov v modernej ekonomike. "Radi by sme sa ocitli v situácii, keď nezáleží na tom, či ide o zamestnancov alebo dodávateľov, aby mali rovnaké výhody," povedal profesor Kevin Davis, riaditeľ výskumu na Australian Centre for Financial Studies. "Ale ako to dosiahnuť? Neviem."