Vládna regulačná novela je podľa Galeka v rozpore s tretím liberalizačným balíčkom

dnes 12:16 -

Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach podľa opozičného poslanca Karola Galeka (SaS) vytvorí závislý regulačný úrad. Ako uviedol v Národnej rade SR počas prvého čítania, návrh novely je v rozpore s tretím energetickým liberalizačným balíčkom EÚ. Pravidlá liberalizačného balíčka má porušovať najmä návrat ministerstva hospodárstva a ministerstva životného prostredia do procesu regulácie cien energií. „Toto je naozaj neprípustné a v minulosti to už Európska komisia voči Slovensku riešila. Z vlastných chýb by sme sa mali poučiť, a nie ich opakovať,“ uviedol Galek.

Podľa neho po prijatí novely nastane problém s nezávislosťou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). „Ak vláda navrhuje a aj menuje predsedu, ktorý si následne sám vyberie dvoch podpredsedov, len ťažko sa dá hovoriť o nezávislosti. Títo podpredsedovia budú opäť robiť iba to, čo im predseda prikáže, inak ich môže vymeniť. Rovnako sporné je menovanie členov rady, ktoré síce zostáva tak ako v súčasnosti, ale to súčasne znamená rovnako závislé od politikov, keďže troch menuje vláda, troch Národná rada SR,“ dodal Galek, ktorý tak kritizoval aj zmenu pri menovaní predsedu ÚRSO. Po novom ho už totiž nemá na návrh vlády menovať prezident SR, ale samotná vláda.

Zákon v tejto podobe poslanci za SaS nepodporia. Galek pripustil podporu vládnej regulačnej novely až po zapracovaní ich pozmeňujúcich návrhov, ktoré chcú predstaviť v druhom čítaní. „Je mi to jasné, že táto novela prejde. Chcel by som však, že keď predložíme v druhom čítaní pozmeňujúce návrhy, aby ste sa nad nimi aspoň zamysleli,“ obrátil sa s prosbou na ministra hospodárstva poslanec Galek.