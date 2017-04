Ruský koncern Rosfneť ide za ropou pod dno Mora Laptevovcov

dnes 18:46 -

Rosnefť, najväčší ruský ropný koncern, začal dnes vŕtať v arktickej oblasti smerom k ložisku ropy a zemného plynu pod dnom Mora Laptevovcov. Po začatí trvalej ťažby komodity a zemného plynu to bude najsevernejšie sprístupnené ložisko uhľovodíkov v Rusku.

Nemecká DPA sa odvoláva na ruskú agentúru Interfax, že nálezisko má 19.000 štvorcových kilometrov. Podľa odhadu expertov je v ňom 308 miliónov ton ropy a 228 miliárd kubických metrov zemného plynu.

Igor Sečin, šéf Rosneftu, nevylúčil, že na využití ložiska by sa mohli zúčastniť aj západné spoločnosti. Vo vysielaní prvého kanála Ruskej televízie z miesta prvého vrtu uviedol, že sa za ropou ide z pevniny a na komoditu by sa malo naraziť asi v hĺbke 5000 metrov. Spoločnosť používa najnovšiu technológiu, ktorá jej umožní dostať sa až do hĺbky 15.000 metrov.

Celkové rezervy pod dnom Mora Laptevovcov sú podľa expertov 9,5 miliardy ton ropného ekvivalentu.