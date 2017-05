Skutočný príbeh: Ako 27-ročný podnikateľ dokázal zarobiť za rok a pol sedemmiestnu sumu

Zdroj: CNBC

Sedel v triede počas vyučovania a mal pocit, že to, čo práve počúva, mu bude v živote nanič."Cítil som sa obmedzený, túžil som dosiahnuť slobodu tým, že budem pánom svojho vlastného osudu," hovorí Jin pre televíziu CNBC. "Už ako malý chlapec som vnímal podnikanie, ako jedinú cestu pre dosiahnutiu tohto cieľu."

Pri pohľade späť, ho dnes mrzí jediné. Že sa nevykašľal na školu a nezačal podnikať skôr. Na vysokej škole zotrval dva a pol roka. Následne sa okamžite odsťahoval do East Palo Alto, srdca Silicon Valley. So spolubývajúcim pracovali spoločne na start-upe Bridge, aplikácii a webovej stránke, ktoré spájala ľudí s tými v ich okolí, ktorí majú podobné záujmy. Bridge nefungoval, preto vlastne dostal Jin prácu.

V máji 2015, na ceste do Číny, Jin zašiel do obchodu s potravinami, aby si nakúpil čokoládové marshmallow koláče. "Pomyslel som si, že je to naozaj škoda, že väčšina ľudí z oblastí mimo Ázie nikdy nebude mať možnosť ochutnať ho," hovorí Jin. Táto myšlienka bola základom jeho ďalšieho podnikateľského zámeru.





Počas nasledujúcich troch mesiacov, Jin položil základy pre Treats, predplatenú službu. Ide o medzinárodný zásielkový obchod so sladkosťami a drobným občerstvením. Pripravil webové stránky, vyhľadal veľkoobchodných dodávateľov a skladové priestory, kde by mohol tovar triediť a vytvárať balíčky. Jin svoj biznis riadil priamo zo svojej obývačky, štartovací kapitál predstavovali úspory vo výške 5000 dolárov. Od konca júla 2015 už dokázal prijímať objednávky prostredníctvom internetových stránok. Hoci má jeho firma sídlo v San Franciscu, všetci okrem ľudí v sklade, pracujú na diaľku.



"Počas prvých šesť mesiacov som sa cítil, akoby som neustále bojoval o prežitie. Najskôr vybudovať firmu, potom ju uviesť do života, a potom zabezpečiť rýchly rast, aby mi nedošli peniaze," hovorí Jin pre Reddit. Znamenalo to prevziať na seba veľa rizík, rozpráva. "Všetky svoje osobné výdavky som riešil pomocou kreditnej karty. Tisíce som dlžil aj na osobných a podnikateľských úveroch, aby som udržal spoločnosť nad vodou, kým sa dostaví rast."





Jin získal svojho vôbec prvého zákazníka vďaka postu o vzniku jeho novej firmy na Facebooku. Info vložil do skupiny jeho strednej školy v Šanghaji, domnieval sa, že jeho spolužiakom by mohli chýbať maškrty ich detstva.

V decembri 2015, Jin začal používať vlastné modré brandované škatule, bol to ako sám tvrdí, veľký mesiac rastu. V roku 2016 tržby dosiahli sedemmiestne číslo, ale Jin nechce byť konkrétnejší. Jeho firma má v súčasnosti štyroch zamestnancov na plný úväzok a okrem Jina sú ešte dvaja na čiastočný úväzok. Na čiastkové zmluvy má ešte zamestnaných ľudí na skladanie škatúľ, a riadenie zásob a inventarizáciu, ktorých dodáva organizácia pomáhajúca zaradeniu sa do pracovného života. "Som rád, že môžem spolupracovať s organizáciou na pomoc ľuďom, ktorí môžu mať problémy pri získavaní pracovného miesta z dôvodu, že nemajú čistý register trestov a pod.," hovorí Jin.





"Som tak trochu smoliar, pokiaľ ide o Silicon Valley, pretože do tohto okamihu som si všetko platil sám, nemám vlastný kód, a nie som veľmi zapojený do investorskej scény v Silicon Valley," hovorí Jin, ktorý, doteraz, nepoužil pre svoj biznis žiaden cudzí kapitál. "Mnoho start-upových nápadov nemôže existovať bez cudzej finančnej podpory, pretože nedokážu okamžite generovať príjmy a namiesto toho míňajú cudziu hotovosť vytváraním pôvodného produktu".

Zatiaľ čo Jin ešte stále buduje Treats, už teraz rozmýšľa nad ďalším nezávislým projektom. "Časť môjho zámeru, prečo som rozbehol Treats, bola od začiatku snaha vybudovať úspešné podnikanie tak, že budem mať finančné rezervy a príliv prostriedkov, ktoré by sa dali použiť pre štart ďalšieho podnikania, na ktorom som sa rozhodol pracovať. Urobiť to tak, aby som sa nemusel nutne spoliehať na akýkoľvek cudzí kapitál, aspoň dovtedy nie, kým sa produkt neuchytí."