Zákon o osobnom bankrote dokáže ľudí dostať z cyklu zadlženosti

Zákon o osobnom bankrote je výborný prostriedok na to, aby sme dokázali dostať ľudí z cyklu zadlženosti a umožnili im nastúpiť do práce. Pri dnešnej návšteve Centra právnej pomoci v Brezne to uviedol prezident SR Andrej Kiska.

„Na Slovensku máme viac ako tri milióny exekúcií, niekoľko stotisíc ľudí je pod ťarchou exekútora. Tento zákon platí od 1. marca a už teraz je niekoľko stoviek aktívnych žiadateľov o pomoc pri osobných bankrotoch, pretože to nie je jednoduché,“ povedal prezident s tým, že práve centrá právnej pomoci slúžia na to, aby ľuďom v tomto smere poradili.

Podľa jeho názoru môže nová legislatíva pomôcť práve v menej rozvinutých okresoch. „Dnes riešime mnohokrát problém, že zamestnávateľ príde do regiónu, kde je vysoká nezamestnanosť, a ľudí, ktorí by chceli alebo mohli ísť pracovať, nevie nájsť práve pre to, že majú ťarchu exekúcie. Boja sa, že čokoľvek zarobia, tak im to exekútor zoberie,“ konštatoval Kiska.