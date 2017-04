Kritika eura: Je to nôž medzi rebrami, trpíme menou šitou na mieru Nemecku

Zdroj: ČTK

Predsedníčka krajne pravicovej Národnej fronty už v minulosti niekoľkokrát uviedla, že Francúzsko by sa malo eura vzdať. "Sme vydaní napospas mene, ktorá je prispôsobená Nemecku a nie nášmu hospodárstvu. Euro je predovšetkým nožom vrazeným medzi naše rebrá, ktorý nás má donútiť ísť tam, kam chcú iní, aby sme išli," uviedla Le Penová na zhromaždení. "Nechceme, aby bolo Francúzsko otvorené všetkým obchodným a ľudským tokom, bez toho aby si bránilo svoje hranice," dodala prezidentská kandidátka.

Ak by Le Penová zvíťazila v nadchádzajúcich voľbách francúzskej hlavy štátu, chcela by sa zbaviť eura a opätovne zaviesť národnú menu, ktorá by podľa nej mohla existovať paralelne s predchádzajúcou spoločnou európskou menou ECU. ECU bola zúčtovacia mena vytvorená na základe menového koša. V EÚ a predošlej štruktúre Európskych spoločenstiev fungovala od konca 70. do konca 90. rokov, kedy bola nahradená eurom.

Okrem kritiky eura Le Penová v Bordeaux pred tisíckami priaznivcov zopakovala svoj odmietavý postoj k islamu. Prisahala, že bude "nekompromisne bojovať proti islamskému fundamentalizmu", ktorý sa podľa nej snaží Francúzom vnútiť "tyranské pravidlá". Kritizovala tiež moslimské šatky. Ženy vo Francúzsku by podľa nej mali mať právo obliekať sa, ako chcú, a nemali by byť nútené "pochovávať sa pod šaty ako z inej doby".





Le Penová by sa podľa predvolebných prieskumov mala v prvom kole volieb za tri týždne prebojovať do druhého kola. V ňom by sa v máji mohla stretnúť s nezávislým kandidátom Emmanuelom Macronom, ktorý by ju ale podľa ankiet porazil, a stal sa tak novým francúzskym prezidentom. Výsledok sa podľa agentúr dá však len veľmi ťažko predpovedať, pretože veľké množstvo voličov sa zatiaľ nerozhodlo, komu dá nakoniec svoj hlas.