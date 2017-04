Mzdový rozdiel medzi mužmi a ženami: Namiesto dovolenky, platené voľno počas menštruácie

Zdroj: The Independent;Donna Moderna;iDnes

Kým niekto vidí v talianskom návrhu zákona ústretový krok smerom k pracujúcim ženám, úprava má aj svojich kritikov. A to aj medzi ženami, ktoré má chrániť, niektoré sa totiž obávajú, že by im zákon mohol skomplikovať už i tak zložitú situáciu na tamojšom trhu práce. "Ak by mali zaistené platené dni pracovného voľna navyše, zamestnávatelia by sa mohli viac orientovať na naberanie mužov ako žien," napísala Lorenza Pleuteriová v ženskom magazíne Donna Moderna.

V Taliansku pracuje iba 61 percent žien, zatiaľ čo európsky priemer je 72 percent. To je čiastočne spôsobené neochotou zamestnávateľov najímať ženy a držať im miesto aj po pôrode. Podľa štatistík príde nezákonne o prácu počas tehotenstva alebo tesne po pôrode štvrtina žien, podotýka denník.





Návrh zákona predstavili 13. marca štyri poslankyne vládnej Demokratickej strany a podľa rímskeho denníka Il Messaggero by mohol byť schválený v priebehu niekoľkých mesiacov. Zákony pre menštruujúce ženy už existujú v niektorých častiach Číny, v Japonsku a Južnej Kórei.

Odborníci sa stále nemôžu zhodnúť na tom, či by mal menštruačný cyklus predstavovať hospodársky a pracovný problém. Štúdia dvoch talianskych ekonómov uverejnená v roku 2009 v časopise American Economic Journal dospela k záveru, že "menštruačný cyklus zvyšuje ženskú absenciu" a že táto absencia prispieva k mzdovým rozdielom medzi mužmi a ženami. Následná štúdia uverejnená v roku 2012 v časopise Journal of Human Resources zase uvádza, že žiadny dôkaz o zvýšenej pracovnej absencii menštruujúcich žien nenašla.