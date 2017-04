Školy sa môžu tešiť na nové počítačové učebne ZEROclient

dnes 9:00 -

Pri technológii ZEROclient už nie je potrebný samostatný PC/Notebook/Tablet pre každého žiaka, ako tomu bolo doteraz, ale výpočtový výkon pre celú triedu dodáva jeden výkonný server, ktorého rozmery nepresahujú rozmery klasického PC. Namiesto počítača alebo notebooku má každý žiak na monitore len malú škatuľku s názvom ZEROclient, do ktorej je pripojená myš a klávesnica. Nejde už o známeho tenkého klienta, akoby si mohlo mnoho ľudí myslieť. ZEROclient je čisto zobrazovacia jednotka, bez akýchkoľvek mechanických častí a harddisku, s hmotnosťou 154g a so spotrebou elektrickej energie len 5W. Žiadny hluk, žiadne vyžarované teplo a výrazné zníženie elektromagnetického žiarenia prináša pre deti omnoho zdravšie počítačové triedy.





Okrem priamych ekologických a ekonomických benefitov oceňujú učitelia informatiky hlavne centrálny manažment celej triedy, ktorý im zefektívni výučbu a ušetrí množstvo času. Namiesto potreby individuálneho prístupu ku každému žiackemu PC/Notebooku pri riešení hardvérových/softvérových porúch, odvírovania, premazávania nevhodných súborov a podobných úkonov môže teraz učiteľ jedným klikom vrátiť stav celej triedy do pôvodného stavu a prípadné problémy riešiť rýchlo na centrálnom serveri. Učiteľ dokáže jedným klikom preniesť svoju plochu na všetky žiacke monitory v triede a môže im tak pohodlne zo svojho miesta prehrávať učebné a vzdelávacie materiály.

Možnosť zobraziť si monitory všetkých žiakov na svojej ploche jedným klikom, jednoduchý prechod na monitor ktoréhokoľvek žiaka v triede a prevzatie kontroly, centrálne blokovanie nevhodných stránok, nastavenie zamedzenia USB vstupov a ďalšie možnosti centrálneho manažmentu, ktoré platforma ZEROclient prináša, dáva učiteľom plnú kontrolu nad celou triedou a to bez potreby opustiť svoje učiteľské miesto.





Podľa našich informácií sa doposiaľ do projektu pre vybavenie počítačovej učebne technológiou ZEROclient prihlásilo vyše 300 škôl. Pre zaujímavosť sme porovnali ekologické a ekonomické benefity počítačového vybavenia ZEROclient oproti učebni s klasickými PC. Uvažovali sme, že jedna počítačová IKT učebňa by mala 16 študentov + 1 učiteľ a pri výpočte sme vychádzali z reálne nameraných a štatistických hodnôt. Do výpočtu sme zahrnuli 300 škôl, čo je cca 10 % škôl na Slovensku. Porovnávali sme prevádzku počas piatich rokov, čo je priemerná životnosť PC a výsledok porovnania nám doslova vyrazil dych.

Vďaka nízkej spotrebe ZEROclienta len 5W by školy za päť rokov ušetrili na elektrickej energii 205 421 EUR a na emisiách CO2 890 156 kg. Za ušetrené peniaze by vedelo ísť napríklad 2500 detí do školy v prírode. Vďaka hmotnosti ZEROclienta len 154 gramov by školy ušetrili 36 415 kg elektronického odpadu. Vďaka životnosti ZEROclienta 10 rokov a absencii pevného disku, by školy podľa štatistiky poruchovosti harddiskov ušetrili najmenej 101 655 EUR, za ktoré by mohli deťom kúpiť napríklad 475 bicyklov. Vďaka centrálnemu manažmentu by učitelia informatiky ušetrili spolu za päť rokov 66 900 hodín, ktoré musia teraz investovať do správy zastaraných učební s archaickým PC vybavením. Každý učiteľ by mal k dispozícii navyše 297 vyučovacích hodín na získavanie nových obzorov. Netreba zabúdať ani na zdravie detí, lebo ZEROclient nevíri prach, nevydáva žiadny hluk, neprodukuje žiadne teplo a má takmer nulové elektromagnetické žiarenie.





Oceňujeme snahu štátu podporiť naozaj ekologické a ekonomické riešenia a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ukazujeme palec hore. Teší nás, že ani Slovensko nezaostáva za európskym ekotrendom a môže ísť v tomto smere príkladom pre celú Európsku úniu.

Technológia ZEROclient nájde uplatnenie nielen na všetkých školách, ale aj v kanceláriách, úradoch, nemocniciach, bankách a všade tam kde sa používajú klasické PC.

Pre viac informácií kliknite na stránky firmy SINO s.r.o., ktorá platformu ZEROclient vyvíja a prináša na slovenský trh. Ďakujeme všetkým čo nás podporujú a snažia sa pomôcť správnej veci.

