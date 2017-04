V meste pribudne 32 nových nájomných bytov

dnes 11:31 -

V Zlatých Moravciach by malo do konca tohto roka pribudnúť 32 nových nájomných bytov. Postaví ich spoločnosť ViOn, od ktorej ich po kolaudácii odkúpi Mesto Zlaté Moravce. To v súčasnosti eviduje vyše 80 žiadostí o nájomné byty.

„Obrovský záujem presahuje naše súčasné možnosti. Sociálna, zdravotná a bytová komisia musí posúdiť každú žiadosť, aby mohla prideľovať byty transparentne a podľa stanovených kritérií,“ povedal prednosta Mestského úradu v Zlatých Moravciach Marián Kováč.

Nové jedno-, dvoj- a trojizbové byty vyrastú na Ulici 1. mája. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili prenájom takmer 20-árového pozemku za účelom výstavby nájomných bytov spoločnosti ViOn ešte v minulom roku. Mesto na vlastné náklady realizuje spevnené plochy a inžinierske siete, výstavbu domu už financuje dodávateľ stavby. Investičné náklady na výstavbu sú vyčíslené na 1,4 milióna eur. Stavebné povolenie bolo vydané v januári, kolaudácia je naplánovaná na december tohto roka. Po kolaudácii požiada Mesto Zlaté Moravce o príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania a bytový dom odkúpi od dodávateľa stavby.