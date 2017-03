BCPB - Oznam

dnes 16:46 -

BRATISLAVA 31. marca (SITA) -

Informácie o hospodárení emitentov:

Emitent kótovaných cenných papierov Československá obchodná banka, a.s. poskytol BCPB auditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.12.2016, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 78 488 000,- EUR.

Emitent tiež burze poskytol auditované konsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.12.2016, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 83 229 000,- EUR.

Zmena výšky úrokového výnosu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009903, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,22 % p.a., platnú pre nasledujúce štvrťročné obdobie od 31.3.2017 do 30.6.2017.

Informácie o hospodárení emitentov:

Emitent cenných papierov obchodovaných na regulovanom voľnom trhu Tatra banka, a.s. poskytol BCPB auditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.12.2016, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 126 583 000,- EUR.

Emitent tiež burze poskytol auditované konsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.12.2016, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 125 980 000,- EUR.