Nemocnicu Topoľčany má od apríla prevziať Svet zdravia

NITRA 31. marca (SITA) - Nemocnicu Topoľčany má od 1. apríla prevziať spoločnosť Svet zdravia. Informovala o tom Marta Eckhardtová, riaditeľka neziskovej organizácie Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Nemocnice s poliklinikami, ktorá v súčasnosti prevádzkuje túto nemocnicu. Krajskí poslanci schválili prenájom nemocnice akciovej spoločnosti Svet zdravia na 20 rokov v máji 2016. Nový prevádzkovateľ musel čakať na povolenie od Protimonopolného úradu SR, ktoré nedávno získal.

Predseda NSK Milan Belica by uvítal, keby Svet zdravia začal prevádzkovať nemocnicu čím skôr. „Keď už padlo takéto rozhodnutie, bolo by veľmi dobre, aby to tak aj bolo, lebo tá nemocnica veľmi súrne potrebuje investície. Teraz už je úplne zbytočné a dokonca škodlivé naťahovať tento proces, pretože najmä operačné sály si vyžadujú investíciu,“ povedal.

Eckhardtová upozornila na to, že v topoľčianskej nemocnici je momentálne nedostatok lekárov na internom oddelení. K 28. februáru odišla jedna lekárka a k 31. marcu dali výpoveď ďalší dvaja lekári. Od októbra 2016 zároveň v nemocnici nie je endokrinológ. „Predpokladám, že nový prevádzkovateľ ho zabezpečí, nám sa to za ten čas nepodarilo,“ povedala Eckhardtová a dodala, že v meste Topoľčany sú dvaja endokrinológovia.

Sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia má pre topoľčiansku nemocnicu pripravený dlhodobý investičný plán za vyše 8,3 milióna eur. Prvé investície by mali smerovať do komplexnej rekonštrukcie operačných sál, opráv nemocničných budov, tepelného hospodárstva a do modernizácie informačnej infraštruktúry a techniky. V pláne je tiež kompletná digitalizácia rádiológie, vybudovanie nového oddelenia multiodborovej intenzívnej starostlivosti, rekonštrukcia interného oddelenia, neurológie a oddelenia dlhodobo chorých. Nový prevádzkovateľ bude za nemocnicu ročne platiť kraju 100-tisíc eur bez DPH. Dodávku energií si bude zabezpečovať na vlastné náklady.

Spoločnosť Svet zdravia je prevádzkovateľom štrnástich nemocníc v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Trnavskom a Trenčianskom samosprávnom kraji. Na Slovensku pôsobí od roku 2006 a patrí do skupiny Penta Investments.