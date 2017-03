JPMorgan rokuje o kúpe kancelárskej budovy v Dubline

dnes 14:16 -

Americká banka JPMorgan Chase rokuje o kúpe kancelárskej budovy v Dubline. Uvažuje totiž, že si vytvorí v írskej metropole svoju pobočku, keďže Veľká Británia odchádza z Európskej únie (EÚ). Uviedli to zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované.

Americká veľkobanka podľa nich rokuje o kúpe budovy v dublinskej štvrti Capital Dock, tvrdia zdroje. Plocha kancelárií je približne 12.000 štvorcových metrov, čo je dosť pre zhruba 1000 zamestnancov.

Na stole sú však aj ďalšie možnosti. Samotná JPMorgan uviedla, že zatiaľ o ničom nerozhodla.

Britská premiérka Theresa Mayová v stredu 29. marca odštartovala proces odchodu svojej krajiny z EÚ a tiež z jednotného európskeho trhu. To prinútilo zahraničné banky v Londýne, aby hľadali možnosti, ako si udržať prístup na spoločný trh.

Finančné ústavy sa rozhodli, že presunú časť operácií z Británie do EÚ, aby neprišli o tzv. pasové práva. Odhaduje sa, že banky by do EÚ mohli presťahovať 4000 až 200.000 pracovných miest. Konečné číslo bude závisieť od podmienok brexitu.

Dublin je jedným z miest, o ktorých uvažuje JPMorgan ako o novom sídle svojej európskej centrály. Generálny riaditeľ banky Jamie Dimon ešte pred referendom (ktoré sa uskutočnilo 23. júna 2016) vyhlásil, že banka môže po brexite presunúť do EÚ až 4000 pracovných miest. A v januári tohto roka uviedol, že tento počet môže byť vyšší alebo nižší, podľa toho, ako dopadnú rokovania o podmienkach brexitu.