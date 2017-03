Na reštart digitalizácie to v SR ešte nevyzerá, tvrdí OZ Slovensko.Digital

dnes 11:31 -

IT odborníci z občianskeho združenia (OZ) Slovensko.Digital dnes zhodnotili prvých šesť mesiacov od schválenia novej Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS), ktorú vláda SR prijala v septembri 2016. Na reštart digitalizácie to v SR podľa nich ešte nevyzerá. Chýbajú ľudské zdroje a kvalitnejšie projekty z rezortov.

"Z nášho pohľadu to zatiaľ ešte na sľubovaný reštart nevyzerá. Výhrady sú možno tri. Z hľadiska občana nevidíme nejaké zásadnejšie zmeny, ktoré by bežní používatelia elektronických služieb vedeli oceniť. Z hľadiska fungovania v rámci verejnej správy vnímame, že veľmi chýbajú personálne kapacity na riadenie informatizácie v pomere k tomu, aké veľké zdroje úradníci manažujú. Tretia výhrada je, že kvalita projektov, ktoré prichádzajú z jednotlivých rezortov na schvaľovanie, zatiaľ nezodpovedá tomu, čo bolo v NKIVS zámerom pre reštart informatizácie," uviedol Ján Hargaš z OZ Slovensko.Digital.

Odborníci z OZ ako jeden z kľúčových problémov vnímajú nedostatočné ľudské kapacity na strane štátu. "V pomere k prostriedkom, ktoré majú spravovať, máme dnes veľmi slabé personálne kapacity na riadenie informatizácie. Ak sa máme pohnúť z miesta, musí prísť v tejto oblasti k zásadnej zmene a štát musí budovať svoje interné tímy. Je to trend, ktorý vidíme u lídrov informatizácie, napríklad v USA alebo vo Veľkej Británii," povedal Hargaš.

IT odborníci tiež poukázali, že viacero termínov z NKIVS sa už dnes neplní. Chýba napríklad detailný akčný plán, sľubované metodiky, ktoré by koncepciu "pretavili" do praxe. "Výsledkom je, že projektové zámery, ktoré prichádzajú na schvaľovanie, nemajú zatiaľ potrebnú kvalitu. Stále žijeme v dobe megalomanských IT projektov, napriek politickým sľubom, že projekty sa budú zmenšovať," zdôraznil Hargaš.

"Vidíme tiež, že nové pravidlá akoby neplatili pre každého. Niektoré úrady a rezorty si obstarávajú svoje IT systémy bez zapojenia do centrálne koordinovaných postupov. V minulosti práve toto bol jeden z dôvodov komplikácií a zlých výsledkov informatizácie," doplnil Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.