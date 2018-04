Výnos nie je všetko: 6 podmienok pre výber firemného dlhopisu

Zdroj: investičníweb

Okolo 4-5 percent ročne dnes neponúkajú dlhopisy štátne, ale bondy vydávané firmami. Riziko nesplácania, ak požičiavate štátu a pre porovnanie napríklad developerskej spoločnosti, je samozrejme rozdielne. To si rad investorov neuvedomuje. Korporátne dlhopisy nie sú pritom nič zlé a pri správnej voľbe môžu investorom umožniť pravidelný ročný príjem. Pri výbere je ale potrebné brať do úvahy nasledujúce faktory.

1. Zadlženosť firmy

Číslo jeden, to najdôležitejšie, čo by voľbu malo ovplyvňovať. Pravidelné kupóny sú príjemný bonus, hlavne ale potrebujete dostať pri splatnosti späť 100 % zapožičaných peňazí. Sledujte teda vlastný kapitál spoločnosti, ktorej požičiavate. Jeho pomer voči dlhu sa v rôznych odvetviach líši. Napríklad pri stavebných a developerských spoločností by úroveň mala dosiahnuť aspoň 20 % vlastného kapitálu.

2. Zaistenie a podriadenosť dlhopisu

S predchádzajúcim bodom úzko súvisí poradie, v ktorom sú firemné dlhopisy zaradené medzi ostatné dlhy spoločnosti. Málokedy si firma vystačí s vlastným kapitálom a emisiou dlhopisov. Oveľa častejšie bude existovať ešte tretí hráč, a to banka. Tá ale chce za svoje pôžičky zabezpečenie majetkom a vami nakupovaný dlhopis bude banke podriadený. Tento stav je normálny, otázkou sú ďalšie vzniknuté dlhy. Tieto by totiž mali byť ideálne na rovnakej úrovni ako váš dlhopis. Pozícia veriteľa by tak mala byť podriadená iba predchádzajúcim dlhom, nie tým budúcim. Ak tomu tak nie je, neznamená to síce nič zlé, ale veriteľ by si mal vyššie riziko aspoň uvedomiť a požadovať za neho vyšší výnos.

Ďalšou vecou je kontrola ukazovateľov zadlženosti a kapitalizácie v priebehu splatnosti dlhopisu. Je vhodné kupovať dlhopisy, ktorých emitent je nútený predčasne splatiť, prípadne doplniť ihneď kapitál v situácii, keď je v ohrození splátka istiny dlhopisu. V prospektoch hľadajte tieto dôležité limity pre emitenta pod pojmom "kovenanty" alebo "povinnosti emitenta".

3. História firmy

Oveľa komfortnejšiu pozíciu získate investovaním do dlhopisov zavedených spoločností. Firme s dlhou históriou by sa nesplácaním dlhopisu, pokojne len jeho časti, v podstate cez noc zastavilo celé podnikanie. Takáto firma by okamžite stratila dôveru u obchodných partnerov a bánk. Nie je výnimkou, že si na rozvoj podnikania požičiava nový subjekt. Výnos, ktorý za to ponúka, by ale mal byť oveľa zaujímavejší.

4. Splatnosť

Žijeme v časoch veľmi nízkych úrokových sadzieb. Ich rast v relatívne dohľadnej budúcnosti je pravdepodobný. Dlhšie splatnosti znamenajú tiež lákavejšie zisky. Problém však vzniká v okamihu, keď sadzby začínajú rásť. V tom momente by totiž mala ísť dole trhová hodnota dlhopisov, a keď už vám to náhodou váš portfólio manažér neprizná, aspoň všetci okolo budú kupovať rovnako rizikové dlhopisy s vyššími výnosmi. Preto sa v súčasnosti radšej držte vo fondoch s krátkou priemernou splatnosťou a v dlhopisoch, ktoré vracajú istinu najdlhšie za päť rokov.





5. Adekvátny výnos

Tým, že v čase nízkych sadzieb niekomu požičiate za 20 % ročne, ohrozujete predovšetkým sami seba. Ak sa totiž firma zaviaže splácať každý rok 20 % držiteľom svojich dlhopisov, musí na to niekde zobrať. A vymyslieť podnikanie, ktoré by malo takto vysokú pridanú hodnotu, nie je ľahké. Môže sa to podariť v prípade nejakého startupu, ale riziko nesplatenia je extrémne vysoké.

Ziskovosť a jej výhľad musí zaručovať pohodlné vyplácanie kupónov a tiež vytvárať vankúš na splátku istiny. Dlhopisom, od ktorých už pri úpise očakávate, že budú pri splatnosti refinancované ďalšom dlhom, by ste sa mali radšej vyhýbať. Problém je práve v rastúcich sadzbách. Ak si dnes emitent požičiava za 5 % ročne, za päť rokov to môže byť oveľa viac, a ak jeho zisk adekvátne neporastie, ohrozí to jeho schopnosť splácať. Stále platí, že čím vyšší výnos, tým vyššie riziko.

6. Podkladové aktíva

Hoci je korporátny dlhopis často neúčelovou finančnou injekciou pre danú spoločnosť, dajú sa do prospektu zakotviť mantinely, v rámci ktorých ich môže emitent využiť. Dajte si preto pozor, či v dobrej viere nepožičiate napríklad poľnohospodárskej firme, ktorá nakoniec vaše prostriedky využije na obchodovanie na forexe namiesto toho, aby za ne nakúpila kombajny. Potom sa asi budete diviť, keď celú emisiu stihne prehrať v "hracom" automate počas prvého mesiaca.

Investície do firemných dlhopisov nie je zlá voľba. Najlepšie je ale nevsádzať na jednu spoločnosť a orientovať sa na viac sektorov a emitentov. Bonusom je naozaj fixný výnos, ktorý môže napríklad preklenúť poklesy vášho akciového portfólia. Dopyt firiem po lacnom financovaní je aktuálne veľký, o to ťažšie je sa v ňom vyznať.