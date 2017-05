Svetová diktatúra globalizovaného finančného kapitálu: Tretia svetová vojna už začala

Zdroj: Kurier;Deutschlandfunk;Roklen

Fakty podľa Zieglera hovoria jasne. Ľudia v rozvojových krajinách umierajú v dôsledku vojen, hladu, detskej úmrtnosti, znečisteniu vody alebo epidémií chorôb, proti ktorým už dnes máme prostriedky, uviedol známy kritik globalizácie v rozhovore pre rakúsky denník Kurier.

Vinu na tom podľa neho nesie "svetová diktatúra globalizovaného finančného kapitálu." Ziegler upozorňuje, že 500 najväčších medzinárodných firiem ovláda 52,8 % svetového HDP. A tieto korporácie pritom unikajú štátnej kontrole a sledujú len jediný cieľ: maximalizáciu zisku. "Veď dnes sú v USA miliardári priamo pri moci," dodáva.

Po "200 rokoch konkurencie, trhovej svojvôle a monopolizácie moci" nevidí Ziegler možnosť, ako kapitalizmus reformovať. "Osem miliardárov má dnes väčší majetok ako 3,6 miliardy najchudobnejších ľudí," podotýka s tým, že z tohto faktu neplynú žiadne dôsledky. Už skôr v rozhovore pre nemeckú rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk uviedol, že existujú opatrenia, ktoré môžeme presadiť, a ktoré by v krátkom časovom horizonte dokázali zachrániť milióny ľudí.

Navrhuje napríklad, aby parlamenty zakázali burzové špekulácie na základné potravinové komodity. Hedžové fondy a veľké banky podľa neho zarábajú astronomické sumy na špekuláciách na ryžu, kukuricu, obilie a iné potraviny a ženú svetové trhové ceny smerom hore, čo vedie k tomu, že Svetový potravinový program OSN nemôže nakúpiť dostatok potravín pre pomoc ľuďom v najchudobnejších oblastiach.

Za nebezpečné považuje Ziegler plány nového amerického prezidenta na zníženie príspevkov, ktoré USA odvádza do OSN. Spojené štáty sú s 26 % najväčším prispievateľom do rozpočtu OSN, u mierových misií modrých prílb je ich podiel dokonca 60 percent. "Ak Trump platby masívne obmedzí, bude OSN ochromená," hovorí Ziegler.





Všetko ale podľa neho nie je stratené. "Proti tejto xenofóbnej, vulgárnej, antifeministickej, antisolidárnej trumpovskej rétorike sa formuje neuveriteľný odpor." Poukázal pritom aj na to, že proti Trumpovi demonštrovalo dvakrát toľko Američanov, než koľko ich pred Kapitolom jeho víťazstvo oslavovalo. "Neverím, že Trump zostane v úrade štyri roky," predpovedá Ziegler. "Buď dôjde k nejakému psychiatrickému problému, alebo bude tlak tak veľký, že už nebude môcť vládnuť." Predstaviť si pritom dokáže aj to, že Trump predčasne odstúpi, tak to, že bude zosadený. "V USA sa spontánne vynorí morálna vzbura. To nie je náš prezident, to nie je americký duch tolerancie. V Bielom dome sú miliardári, ktorí sledujú len svoju vlastnú maximalizáciu zisku.' To zjednotí ľudí zo všetkých táborov, vrstiev a regiónov."

Treba však dodať, že Ziegler sám je trochu kontroverznou osobnosťou. Na jednej strane dnes 82-ročný Jean Ziegler, bývalý profesor sociológie na univerzite v Ženeve a na francúzskej Sorbone, pôsobil v rokoch 2000 až 2008 ako osobitný spravodajca OSN pre právo na stravu a dnes je členom poradnej komisie Rady pre ľudské práva OSN. Veľkú časť svojho života zasvätil boju proti "zabudnutým" židovským kontám vo švajčiarskych bankách, chudobe a utláčaniu v treťom svete.

Na druhej strane napríklad v roku 1989 založil nadáciu pomenovanú po líbyjskom diktátorovi Muammarovi Kaddáfím. "Kaddáfího cenu za ľudské práva," ktorá bola udeľovaná do roku 2010, získal okrem iného kubánsky diktátor Fidel Castro a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ziegler sám dostal cenu v roku 2002 spoločne s francúzskym popierateľom holokaustu Rogerom Garaudym. K jeho najbližším vraj patril takisto zimbabwiansky prezident Robert Mugabe, proti ktorého režimu kvôli masívnemu porušovaniu ľudských práv vojensky intervenovala OSN. Ziegler túto intervenciu odsúdil.