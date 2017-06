Pridaná hodnota: Dokonca aj prostitútky zarábajú viac, ak majú vzdelanie

Zdroj: quartz

Ekonómovia Scott Cunningham a Todd Kendall uskutočnili rozsiahly prieskum medzi prostitútkami v roku 2009. Dávali im podrobné demografické otázky, zhromažďovali informácie o klientoch, organizácii práce a spôsoboch odmeňovania. Na základe výsledkov odhadujú, že vysokoškolsky vzdelané prostitútky robia za týždeň menej než ich slabšie vzdelané náprotivky. Ale keď sa v práci „objavia“, zarábajú o 12 až 13 % viac. Vysokoškolské vzdelanie im umožňuje získať viac klientov a rezervovať dlhšie seansy. Hoci si účtujú v hodinovej sadzbe menej, objem a charakter ponúkaných služieb im zaručí v konečnom dôsledku vyšší zárobok.

Vysokoškolsky vzdelané prostitútky majú tendenciu mať viac stálych klientov a favorizovať ich. Kultivovanosť „štamgastov“ je dôležitou súčasťou ich podnikania. Mnoho prostitútok si nájde svojich klientov on-line. Pred návštevou nového klienta, si pred escortom urobia rozsiahlu, časovo náročnú previerku. Zostavenie zoznamu pravidelných zákazníkov dáva do budúcna možnosť príjmu s nižším rizikom. Cunningham predpokladá, že vzdelaní pracovníci si dokážu vybudovať silnejší vzťah so svojimi klientmi.

Vzdelanie môže zabezpečiť väčší zisk. V legálnych verejných domoch, dlhšie a drahšie „sedenia“ často zahŕňajú okrem samotného aktu aj rozprávanie sa, maznanie, a dokonca aj istú formu randenia. Ide o GFE priemysel, čiže Girl Friend Experience, kde si dievčatá pripisujú významnú prémiu, pretože ich služby si vyžadujú viac času a mentálnej energie zo strany sexuálneho pracovníka. Cunningham hovorí, že v GFE sú vyššie náklady, pretože ženy sa musia viac psychicky pripraviť, v dostatočnom predstihu pred stretnutím a zostať citovo zainteresované počas celej schôdzky. Vysokoškolsky vzdelané prostitútky častejšie ponúkajú GFE služby, aspoň na nezákonných trhoch, čo vysvetľuje veľkú časť prémie, ​ktorú si zarobia vo vzťahu k tým bez vzdelania.





Vzdelaní pracovníci si v tomto odbore takmer vždy zabezpečia lepšie podmienky zamestnania, poznamenáva Cunningham. Vyššie príjmy, ktoré dostávajú za sexuálne služby, sú potom odôvodňované tým, že si to vyžaduje viac peňazí na presvedčenie, aby vstúpili do tejto oblasti podnikania. Dopyt je aj po vzdelaných profesionálnych spoločníčkach, za nemé bábiky by zákazníci asi platiť ochotní neboli.

Debata okolo vzdelania je vo všeobecnosti na dennom poriadku. Názory sa rôznia na to, či je to zásluha školy, že z vás bude inteligentnejší človek. Niektorí tvrdia, že edukatívny proces zlepšuje ziskový potenciál tým, že absolventi sú obratnejší a produktívnejší. Iní argumentujú, že inteligentnejší ľudia sa rozhodnú ísť na vysokú školu, takže titul pôsobí len ako signál o hodnote pracovníka. Pokiaľ ide o sexuálne prácu, signalizácia asi nevysvetľuje vyššie zárobky. Koniec koncov, klienti nemajú spravidla vedomosť o tom, či má prostitútka vysokú školu, keď od nej žiadajú sex. Ak niekto inzeruje escortné služby, spravidla neuvádza za normálnych okolností aké má vzdelanie.

Mohlo by sa stať, že škola naozaj odovzdáva isté zručnosti. Vzdelaní pracovníci aj v oblasti sexu dokážu vycibriť svoju obchodnú prezieravosť a mäkké zručnosti ako je empatia, profesionalita a pod. už počas štúdia. To sa neskôr prejaví v ich schopnosti v nadväzovaní a udržiavaní dlhodobejších vzťahov. Alebo by to mohlo byť aj naopak, že ľudia, ktorí idú na vysokú školu samozrejme majú určité vlastnosti, ktoré sú užitočné aj pre profesionálnych sex pracovníkov. Dobré sociálne zručnosti, trpezlivosť a inteligenciu. Či tak alebo onak, je to opäť ďalší dôkaz, že mať vysokoškolské vzdelanie sa oplatí, bez ohľadu na odvetvie v akom pracujete.