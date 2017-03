Veľký omyl v ekonómii vysvetľuje jazda autom: Kto má v skutočnosti pod palcom infláciu?

Zdroj: The Hill

Foto: thinkstock

dnes 0:18 -

"Inflácia je vždy a všade monetárnom javom", tvrdil držiteľ Nobelovej ceny Milton Friedman. Väčšina ľudí dnes verí tomu, že infláciu vyvolávajú centrálnej banky tým, že menia monetárne podmienky v ekonomike. To v podstate zodpovedá Friedmanovo tvrdeniu. Je to ale skutočne tak?

Objavila sa nová analýza, ktorá to spochybňuje. Ekonómovia v nej totiž zistili, že indikátory, ktoré centrálni bankári väčšinou sledujú, ako napr. množstvo voľných zdrojov v ekonomike, inflačné očakávania či rast peňažnej zásoby, s vývojom inflácie nesúvisia. Tieto závery vyvolali veľký záujem a napríklad Wall Street Journal na ich základe dospel k názoru, že "všetko, čo si trhy myslia o inflácii, môže byť nesprávne".

Je teda skutočne možné, že by sa ekonómovia po celý čas mýlili? Je inflácia naozaj daná niečím iným než centrálnymi bankami?



Nie. Centrálne banky skutočne určujú, ako vyzerá inflačný trend. V Spojených štátoch dokázal Fed od začiatku deväťdesiatych rokov úspešne stabilizovať infláciu na úrovni 2 %. Práve tento úspech ale paradoxne viedol k tomu, že z hľadiska dát zmizla väzba medzi monetárnymi podmienkami v ekonomike a výškou inflácie.

Prečo k tomu došlo, si môžeme znázorniť na jednoduchom príklade. Predstavme si, že Fed je ako vodič automobilu a jeho plynový pedál je monetárna politika. Inflácia predstavuje rýchlosť, akou sa automobil pohybuje. Cieľom Fedu je udržať rýchlosť automobilu na 65 míľach za hodinu. Keď sa vozidlo začne šplhať do kopca, Fed prišliapne pedál. Naopak, ak ide auto z kopca, Fed dá nohu z plynu dole. Počas jazdy kopcovitým terénom tak dokáže udržať požadovanú rýchlosť.





Pokiaľ bude na zadnom sedadle vozidla sedieť malé dieťa, ktoré nebude vnímať meniacu sa krajinu, ale len to, ako vodič šliape a uvoľňuje plynový pedál, dôjde k záveru, že manipulácia s ním nemá žiadny vplyv na rýchlosť pohybu vozidla. Nech už vodič šliape na plyn akokoľvek, auto ide stále rovnako rýchlo. My sme ale rozumnejší ako dieťa na zadnom sedadle a vieme, že vodič reaguje na meniace sa prostredie a snaží sa udržať konštantnú rýchlosť.



Rovnako mení aj centrálna banka svoju politiku tak, aby eliminovala vplyv ekonomického vývoja a inflácia sa držala na stabilnej úrovni.

Z uvedeného je zrejmé, prečo je toľko ľudí monetárnou politikou zmätených. Podobne ako ono dieťa na zadnom sedadle vnímali, že centrálne banky počas posledných ôsmich rokov svoju politiku agresívne uvoľnili, ale inflácia zostala pomerne stabilná. Iní zasa vnímali, že po roku 2008 sa v ekonomike objavilo veľké množstvo nevyužitých kapacít, ale inflácia sa veľmi nezmenila.

Obe skupiny boli zmätené a pýtali sa, čo teda vlastne ovplyvňuje infláciu?



Táto "záhada" sa ale rýchlo vyrieši vo chvíli, keď si uvedomíme, že centrálne banky sa správajú ako onen vodič, ktorý sa snaží udržať konštantnú rýchlosť. Centrálne banky sa počas posledných rokov jednoducho snažili šliapať viac na plyn, aby eliminovali prudké stúpanie do kopca, ktorým v tomto prípade bola Veľká recesia.

Uvedené neznamená, že by na infláciu nemali vplyv faktory, ako je skok cien komodít či iné šoky z ponukovej strany ekonomiky. Ich vplyv je však len prechodný. Trend inflácie určuje len monetárna politika a my by sme sa teda mali veľmi snažiť, aby bola nastavená správne.

Autorom je ekonóm David Beckworth z George Mason University