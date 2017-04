Skutočný príbeh: Miliardár, ktorý si pýtal úrok aj z výkupného

Zdroj: portfolio

Foto: TASR/AP

Písal sa rok 1973, rodina J. Paula Gettyho II. v tom čase žila v Ríme, kam sa pôvodne presťahovali kvôli tomu, aby viedli taqlansku pobočku rodinnej firmy. Vnuk amerického ropného magnáta Johna Paula Gettyho, J. Paul Getty III, mal práve 17 rokov, keď ho uniesli z pizzerie na jednom z námestí v Ríme. Chlapec zmizol 10. júla 1973. Jeho rozvedená matka Gail Harrisová dostala o dva dni neskôr list, v ktorom únoscovia požadovali výkupné vo výške 17 miliónov dolárov. Spočiatku polícia neverila, že by šlo skutočne o únos, skôr mala podozrenie, že samotný chlapec sa takto zúfalo snaží získať nejaké peniaze od bohatej rodiny. Únoscovia dokonca chceli ochotne poslať dôkaz, že to myslia vážne, odrezané prsty mali poukázať na závažnosť situácie.

Na snímke z 13.septembra 1974 John Paul Getty III. (vpravo), vnuk amerického ropného magnáta Johna Paula Gettyho (1892–1976), s mladomanželkou Martine Zacherovou v talianskom Sovicille.

Keď rodičia konečne uverili, že ich dieťa bolo unesené, obrátili sa na bohatého dedka, pretože otec sa po smrti svojej druhej ženy pred niekoľkými rokmi vrátil do Londýna a nemal dosť peňazí na zaplatenie. Kým otec žil v Londýne, najmladší JPG neopustil talianskú metropolu kde viedol bohémsky život, navštevoval nočné podniky, zúčastňoval sa demonštrácií a na živobytie si zarábal výrobou šperkov a maľovaním obrazov.

Starý Getty ale pomoc odmietol so slovami, „ak dnes zaplatím čo i len jediné penny, v zápätí budem mať 14 unesených vnúčat,“ vysvetlil, prečo to nepovažuje za dobrý nápad.

Nikdy sa neukázalo, čo by sa stalo s ostatnými 13 vnúčatami, ak by starý otec vtedy ihneď zaplatil 17 miliónov dolárov. Ale tomu jedinému skutočne unesenému vnúčaťu, o tri mesiace neskôr, únoscovia odrezali pravé ucho a poslali do redakcie jedného talianskeho denníka spolu s kučerou jeho vlasov. K balíku pripojili list, že ak nedostanú výkupné, budú svojho rukojemníka posielať "po kúskoch".



Situáciu pre nešťastného chlapca skomplikovala aj talianska pošta, jej zamestnanci vstúpili práve do štrajku, čo zdržalo doručenie zásielky. Neskôr ďalšie noviny zverejnili fotku zmrzačené chlapca s listom, v ktorom žiada o pomoc.

V tomto kole už zločinci povolili so svojich nárokov. Z pôvodne žiadaných 17 miliónov boli razom tri milióny. To už bola suma, o ktorej bol ochotný uvažovať aj starý otec. Konkrétne by pristúpil na 2,2 milióna dolárov, čo bola maximálna suma, ktorú si ešte dokázal uplatniť do základu dane. Ak si myslíte, že starý otec bol bezcitný netvor, uistíme vás, že starý Getty nenechal ani zvyšných 800 tisíc na svojho syna. Bol mu ochotný tieto peniaze požičať za skvelý 4 - percentný úrok!

Chlapec nakoniec vyviazol, o päť mesiacov neskôr, ho 15. decembra pustili podvyživeného a zlomeného. Jeho matka ho po čase presvedčila, aby kontaktoval svojho starého otca a poďakoval mu za pomoc. Chlapec nakoniec zatelefonoval, ale starý otec nebol ochotný prísť k telefónu, aby sa s ním porozprával. Možno ho len ovládol strach, že keď zdvihne telefón, náhle mu začne vyvolávať ďalších 14 vnúčat.

Nakoniec zatkli deväť únoscov, ale odsúdili len dvoch. Ostatných, vrátane hlavy kalábrijskej mafie, pre nedostatok dôkazov prepustili. Neskôr sa starý Getty snažil, okrem ochrany vnúčat, aj pomocou všeobecnejších zásad vysvetliť, prečo nechcel zaplatiť. Podľa neho ak pristúpi na požiadavky zločincov, podnecuje ich v tom čo robia a v konečnom dôsledku prispeje k šíreniu bezprávia a násilia po celom svete.

Životný príbeh J. Paula Gettyho III. ani neskôr nebol oveľa zábavnejší. Oženil sa, narodili sa mu deti, začal piť a drogovať. V roku 1981 dostal v dôsledku predávkovania mŕtvicu. Čiastočne ochrnul, onemel a stratil zrak. Takto žil ešte ďalších tridsať rokov, až vo veku 54 rokov, rozvedený, v sobotu 5.februára 2011 v anglickom v Buckinghamshire zomrel .







Príbeh únosu nedávno prebudil záujem dvoch veľkých režisérov. Kým Ridleyho Scotta nakrúca príbeh z pohľadu matky, s Natalie Portman v hlavnej úlohe, Danny Boyle chystá televízny seriál v ktorom chce zachytiť históriu rodiny Gettyovcov, kde jedna séria bude venovaná výhradne únosu.