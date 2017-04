Jeden z najkontroverznejších ekonomických prieskumov: Američania pracujú príliš veľa

Zdroj: qz

V najnovšej štúdii sú spoluautormi výskumu Katie Genadeková a Michael Burda. I táto vedecká práca bude pútať pozornosť svojim zameraním. Vedci sa na mušku vzali čas, aký strávia pracovníci z rôznych rasových a etnických skupín prácou. Určite to bude olej do ohňa v rámci debát o stereotypoch, ktoré stále pretrvávajú nielen v USA, ale aj inde vo svete. Na otázku, prečo si Hamermesh vybral tak citlivú tematiku, ekonómov odpovedal, že ho k tomu viedla čisto intelektuálna zvedavosť. Údajne mu ani nenapadlo, že by to mohlo byť nejak kontroverzné.Hamermesh bol prekvapený "pohŕdavými" e-mailami, ktoré dostal deň potom, čo jeho najnovší výskum publikovali on-line.

Hamermesh a jeho spoluautori merajú, koľko hodín ľudia skutočne v práci odpracujú. Všimli si, že premenné pre rasy a etnický pôvod vystupovali ako malý, ale štatisticky významný faktor. Vedcov to zaujalo natoľko, že sa pustili do zberu ďalších údajov.

Ekonómovia pomocou ankety položili podrobné otázky o tom, ako ľudia trávia svoj čas v práci, vrátane toho, čo presne robia. Porovnávali demografické údaje, pracovný čas, podrobné charakteristiky jednotlivých povolaní a priemyselných odvetví. Zástupcovia afro-amerických, ázijsko-amerických a mužov hispánskeho pôvodu inej ako tmavej pleti, uviedli, že odpracujú asi o 1 % menej hodín, než nehispánski belosi. V prípade žien bol tento rozdiel ešte menší. Do času bez práce na pracovisku sa započítavajú prestávky, spoločenský život a všetko čo robíme a výslovne to nesúvisí s pracovnou náplňou, zatiaľ čo hodiny sa do odpracovaného času započítavajú.





Je dôležité, aby sa tieto poznatky uvádzali v kontexte: 1 % je veľmi malý rozdiel v pracovnom čase, čo je ekvivalent len ​​niekoľkých minút denne. Okrem iného štúdie ukázali, že Afroameričania, napríklad, väčšinou dostávajú o 10 až 15 % nižšiu mzdu ako belosi na podobnom pracovnom mieste, čo by čiastočne mohlo vysvetľovať zistené rozdiely. Vedci tiež neporovnávali rozdiely v produktivite, je možné, že ak zamestnanci mali viac prestávok, dotiahli to tým, že boli produktívnejší pri práci.

Autori sa pokúsili identifikovať dôvod malého rozdielu pozorovaného u oboch skupín. Ani segregácia (pracovisko s dominanciou určitej skupiny), ani špecifická legislatívna ochrana určitých pracovných pozícií z rasového hľadiska, (zákony, ktoré umožňujú pracovníkom odvolať sa na diskrimináciu v prípade, že ich vyhodia) nedokážu vysvetliť zistený rozdiel. Ekonómovia tvrdia, že jedným z dôvodov môže byť, že nižšie platy znižujú motiváciu minoritných pracovníkov, ale nakoniec túto myšlienku odmietli, pretože rozdiel sa objavil aj u samostatne zárobkovo činných osôb. Zostávajú len špekulácie, že to budú okrajové preferencie o tom, ako kto strávi svoj pracovný deň, a čo je dôvodom týchto preferencií zostáva naďalej záhadou.

Hamermesh poukazuje na to, že všetci Američania pracujú dlhšie a berú si menej dovoleniek ako ich náprotivky v iných vyspelých ekonomikách, a vo výsledku nie sú výrazne produktívnejší. Čo je to navyše niekoľko minút prestojov za deň v takom obrovskom ponímaní? "Ľudia, ktorí pracujú menej, by si mali zaslúžiť potlesk," hovorí. "Američania už pracujú príliš veľa."