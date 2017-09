Preceňované start-upy: Je podnikanie najproduktívnejšou súčasťou ekonomiky?

Zdroj: kauffman.org

To podstatné, čo by sme mali o produktivite vedieť je, že aj zdanlivo malé rozdiely môžu mať závažné makroekonomické dôsledky. Podľa McKinsey Global Institute, ak bude rast produktivity v USA v najbližších 50 rokoch v priemere 1,3 percenta ročne, rast HDP na obyvateľa bude o 28 percent pomalší ako v minulosti. Inými slovami, životná úroveň by sa zlepšovala len veľmi pomaly. Mzdy by stagnovali rovnako ako mobilita, a s tým eskalovali aj sociálne a politické nepokoje. Bolo by to polstoročie v znamení ostatných 5 rokov.

Dopad produktivity na náš život je značný. S rastom životnej úrovne, na základe ekonomických ukazovateľov, súvisí vlastne všetko, od vzdelávania cez zábavu až po životný komfort. Preto vám väčšina ekonómov povie, že produktivita môže byť jediná vec, na ktorej skutočne záleží. Za štandardnú ekonomickú definíciu produktivity sa považuje "efektivita, s akou firmy dokážu previesť vstupy, ako je práca, kapitál, a materiály do svojich výstupov."



Pri posúdení zdravotného stavu hospodárstva sa neraz spoliehame na súhrnné štatistiky produktivity, ale produktivita v skutočnosti hovorí o koncepte na firemnej úrovni. Produktívnejšie firmy expandujú a prežijú, a neproduktívne sa (teoreticky) zmršťujú a skončia. Keď hovoríme, že rast produktivity tej ktorej krajiny je silný, vlastne hovoríme, že proces premeny vstupov a výstupov tamojších firiem funguje dobre. Že je viac produktívnejších firiem ako tých neproduktívnych.

Ale čo je to "produktívne firma," a čo určuje produktivitu celej spoločnosti? Firmy, ktoré majú kvalitnejšiu prácu a kapitál môžu byť tiež produktívnejšie. Aj začlenenie informačných technológií a výskumu a vývoja sa pozitívne odráža na produktivite. Konkurenčné prostredie otvorené a medzinárodné trhy sa tiež podieľajú na lepšej produktivite firiem. Produktívnejšie firmy sú tie, ktoré využívajú osvedčené postupy riadenia, zamestnávajú kvalitnejších pracovníkov a vybavenie, a dokážu implementovať technológie rýchlejšie ako ostatné spoločnosti. Ak sa ešte dostanú do konkurenčného prostredia na trhoch a začnú predávať v zámorí, je to bonus.





Ak dokážeme pochopiť, vo všeobecnej rovine, čo má vplyv na produktivitu v rámci jednotlivých firiem, potom môžeme získať lepšiu predstavu o tom, ako vznikajú podnikateľsky zamerané, inovatívne a pravdepodobne produktívnejšie firmy. S tým by sa dalo súhlasiť, ale čísla hovoria o tom, že práve tieto podnikateľské start-upy, mladé vysoko rastové podniky, majú len nepodstatný dopad na trh práce, nevytvárajú množstvo nových pracovných miest. Hoci ide pravdepodobne o najproduktívnejšiu časť celého hospodárstva, tento typ produktivity, rozvíjanie veľkých myšlienok, ich testovanie, atď. nemá v skutočnosti význam, aký sa pripisuje produktivite firiem. Až neúmerne rýchly rast pri start- upoch ide ruka v ruke s ich produktivitou, pod vysoký rast mladej firmy sa podpisuje ich inovatívnosť a rýchle učenie sa. Hľadajú si svoj obchodný model a celý tím rozvíja svoje schopnosti.



Rast produktivity je veľmi nerovnomerne rozdelený nielen v čase, odvetví, ale i v rámci spoločností. V danom časovom období, len hŕstka sektorov zodpovedá za leví podiel na celkovom raste produktivity v ekonomike. To platilo pre takmer celé storočie. V priebehu času sa tiež mení aj najproduktívnejšie odvetvie. V 90-tych rokoch sa napríklad na raste produktivity podieľalo len šesť sektorov. Aj následne po zmene milénia sa rast produktivity koncentroval, ale do rôznych iných odvetví. V týchto odvetviach, v ktorých je produktivita koncentrovaná je to navyše zvyčajne len hŕstka vysoko produktívnych podnikov, ktoré sú hnacím motorom pre celkový rast.

Pre vyšší rast produktivity na makroúrovni, potrebujeme mať širší záber týchto vysoko produktívnych firiem s vysokým rastom. Ako ich získame? Mohli by sme chcieť, aby viac firiem, z rôznych oblastí prijali spomínané postupy ako je lepšie riadenie, vyššiu kvalita ľudského kapitálu, rýchlejšie nasadzovanie moderných technológií, konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch, intenzívnejšie zapájanie sa do výskumu a vývoja a tým by na seba prevzali väčšiu zodpovednosť za celkovú ekonomickú produktivitu.