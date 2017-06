Čítajte klasikov, pomôže vám to vyvarovať sa chybám pri investovaní

Zdroj: marketwatch;BI

dnes 0:59

Stláčanie dlhopisových výnosov smerom dole pridáva akciám na ich atraktivite. Mnohí investori pod týmto tlakom rebalansujú svoje portfólia v prospech akcií. Rast cien akcií zvyšuje pocit bohatstva, to by malo podporiť spotrebu a následne aj reálnu ekonomiku.

Európske akciové trhy začali započítavať rast ziskovosti firiem aj v dôsledku oslabenia eura a pokračovania uvoľnenej menovej politiky ECB. Naopak Wall Street dopláca na rast geopolitického napätia, čo je pre mnohých investorov zámienka pre výber ziskov po sérii prepisovania historických maxím. Ak sa považujete za akciového býka, mali by ste vedieť, že aj keď akcie rastú, môžete na to doplatiť. Načo si dávať pozor?



Nenechajte sa strhnúť okolím

V čase, keď ceny rastú a portfólia sa zhodnocujú, niektorí oslavujú a niektorí len ticho sledujú z pozadia. Najväčšou chybou, by asi bolo, okamžite si kúpiť to prvé, čo vám príde pod ruku. Väčšine investorov je jasné, že takéto správanie nikdy nekončí dobre, ale stále sa nájdu takí, ktorí sa nedokážu udržať.

Neinvestujte do aktív, ktorým nerozumiete

Univerzálne portfólio neexistuje. Každý človek je jedinečný, má iné ciele, znesie inú mieru rizika. Pokiaľ poznáte svoj rizikový profil a držíte sa svojej investičnej stratégie, malo by byť všetko v poriadku. Nič by vás nemalo zaskočiť. Pokiaľ ale podľahnete tlaku okolia a vstúpite na trh, ktorému nerozumiete, dostávate sa na okraj hlbokej priepasti. V prípade, že neviete, ako funguje trh s high yield dlhopismi, bude lepšie ak zabudnete, že vôbec existuje. Nemali by ste si ho všímať ani vo chvíli, keď naň všetci spievajú oslavné ódy.







Nenechajte sa zaslepiť chamtivosťou

Rast cien akcií a pokles cien iných aktív láka k alokovanie väčšiny prostriedkov na burzách. Nadšenie a snetiment na trhu môžu nečakane stopnúť rýchly obrat na trhoch. Dlhopisy alebo komodity v portfóliách fungujú ako diverzifikačné nástroje a úplne sa ich zbavovať v snahe dosiahnuť ešte väčšie výnosy asi nebude najmúdrejšie. Ani vo chvíli, keď všetci tvrdia, že sú dlhopisy alebo vzácne kovy definitívne odpísané a akcie pred sebou majú ešte niekoľko rokov rastu.

Nenakupujete bez ohľadu na fundamenty

Keď rastú akciové indexy, ešte to neznamená, že rastú úplne všetky tituly, ktoré sú v nich zastúpené. A keď niektorý titul rastie, vôbec to neznamená, že to má logické vysvetlenie. Akciová rally na seba vždy dokázala nabaliť aj mená, ktoré sú z hľadiska fundamentálnej analýzy veľmi slabé a už na začiatku rastovej fázy nadhodnotené. Lenže kto by strácal čas fundamentálnou analýzou, keď ceny letia smerom hore a čas sa neúprosne kráti?







Čítajte klasikov

Chápať technickú stránku investovania je úplný základ, na vyššiu úroveň vás ale posunie pochopenie širších súvislostí. Ako zdôrazňuje Brad McMillan, investičný riaditeľ Commonwealth Financial Network, ktorý osobne dohliada na aktíva za viac ako 100 miliárd dolárov, dôležitý je predovšetkým ľudský element. Mali by ste spoznávať históriu a čítať klasikov. "Investori by mali študovať históriu, čítať krásnu literatúru, snažiť sa porozumieť tomu, ako ľudia uvažujú a ako sa správali v minulosti. Trh je o ľuďoch, poznať technickú stránku veci nestačí," myslí si McMillan.

V rámci literatúry vyzdvihuje Williama Shakespeara. "Od Shakespeara sa dozvedáme mnohé o moci, rozhodovaní, ambíciách alebo o zaslepenosti vlastnými túžbami. A to všetko sú faktory, ktoré vstupujú do investičného procesu. Až tento kontext robí z investovania niečo reálneho, živého. Všetko sa nekrúti okolo valuácií. Sú to nakoniec vždy ľudia, kto investuje," zdôrazňuje McMillan.

"Pozrite sa na Warrena Buffetta, Charlieho Mungera alebo Howarda Marksa. Nepochybne majú v malíčku technické a ekonomické fundamenty, ale nad rámec toho sa sústredia na samotné uvažovanie o predmetoch svojho investovania, analyzujú situáciu a starostlivo hľadajú súvislosti medzi súčasnosťou a minulosťou. A na podobný spôsob premýšľania o investovaní potrebujete poznať aj niečo iné ako trhové prostredie," uzatvára investičný riaditeľ Commonwealth Financial Network.