Keď príde leto, chladnička vypovie: Nové spotrebiče nič nevydržia, ktoré sú najdôveryhodnejšie značky?

Zdroj: BBC

Foto: SITA/AP;thinkstock

dnes 0:40 -

Chladničky staré okolo desať rokov, spotrebujú v priemere asi 400 kilowatthodín elektriny. Staršie spotrebiče dokážu zožrať aj dvakrát toľko. Pre porovnanie, nová chladnička v triede A +++ má spotrebu len 149 kWh, takýto rozdiel v ročnom zúčtovaní určite pocítite.

Nová, energeticky úsporná verzia ale nie je jediným dôvodom, prečo by ste sa mali rozhodnúť obmeniť váš zastaraný park domácich spotrebičov. Ide o tzv. plánované zastarávanie, laicky je to na to jednoslovný výraz, o niečo expresívnejší, ale asi dobre vieme o čo ide. Veľké domáce spotrebiče už ani zďaleka nevydržia spoľahlivo slúžiť celé desaťročie, o malých spotrebičoch ani nehovoriac.



Je za tým meniaci sa prístup výrobcov, kým pred niekoľkými desiatkami rokov bola väčšina produktov navrhnutá tak, aby boli funkčné ako dlho to len bude možné, v súčasnosti sa výrobcovia vedome snažia o skrátenie životnosti zariadenia. Vzhľadom k nadbytku na trhu a silnej konkurencii to matematicky vychádza tak, že sa musia znížiť náklady na výrobu. A k tomu potrebujeme lacnejšie suroviny, použijeme tenšiu oceľ, alebo ju nahradíme lacnejším plastom.

Každý máme vo svojej domácnosti obľúbenú značku, ktorej dôverujeme a ktorú favorizujeme. Alebo hneď niekoľko značiek. Britská organizácia na ochranu spotrebiteľov Which? nedávno zverejnila výsledky prieskumu, v ktorom sa zamerali na plánované zastarávanie. Štúdia si na paškál vzala tisícky produktov v časovom horizonte niekoľko rokov. Výsledkom je priemerná životnosť, akú môžeme o očakávať u konkrétnych spotrebičov. A samozrejme, ktoré sú najdôveryhodnejšie značky.







Britskí experti zistili, že chladničky, ktoré dnes obchodníci ponúkajú,

- majú priemernú životnosť 6 a viac rokov

- medzi najdôveryhodnejšie značky patrí Bosch a Samsung

- najnespoľahlivejšie sú značky Frigidaire a Lec

- medzi najčastejšie problémy patrí porucha kompresora, upchatie a popraskané "šuplíky".

Britskí ochrancovia spotrebiteľov okrem toho zistili, že mnoho dnešných modelov je vyrobených z nekvalitného plastu, čo predstavuje problém, pretože ak začnú praskať, v malých trhlinách sa začne usadzovať nečistota, čo vôbec nie je hygienické. Okrem toho odborníci tiež upozornili, že pri starších modeloch sa odporúča pravidelne kontrolovať, či je v nich ideálna prevádzková teplota. Pri viacerých modeloch zistili, že tieto už buď nedokážu vôbec, alebo len s veľkou námahou (a spotrebou) poskytnúť požadovanú teplotu v rozmedzí 0-4 ° C.