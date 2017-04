Trh sa rúca, prídem o všetko: 6 právd, ktoré vám pomôžu zachovať si chladnú hlavu

Zdroj: New York Times

Foto: TASR

dnes 0:14 -

Investície do akcií by sa mali využívať na plnenie dlhodobých cieľov. Preto ak sa vaše finančné plány v počas ostatných niekoľkých dní nezmenili, nemá zmysel na základe prudkých trhových výkyvov upravovať svoju investičnú stratégiu.

1. Portfólio nie je akciový trh

Portfólio by malo byť diverzifikovaným mixom investícií. Za predpokladu, že ste zostavovali portfólio zodpovedne, nájdete vo svojom mixe aj nejaké dlhopisy alebo hotovosť a s trochou šťastia napríklad aj realitné fondy alebo alternatívy, ako je zlato. Keď na trhoch vypukne panika, všetky triedy aktív spravidla súčasne nekolabujú, a aj keby, hodnotu vám udrží aspoň vaše bývanie.

2. Jednoduchý útek, náročnejší návrat

Ak sa vám podarilo vysedieť si akciové výnosy na trhu medzi rokmi 2009 a 2015, v 90. rokoch alebo nepretržite od začiatku 80. rokov, potom nezostáva nič iné, len vám pogratulovať k veľkému víťazstvu. Vôbec najhorší prístup je si "svoje" akcie kontrolovať príliš často a prehliadať pri tom dlhodobú výkonnosť. Vysoký očakávaný výnos pri akciách by mal byť dôvodom, prečo by ste akcie nemali chcieť nikdy predávať. Existuje celý rad dôkazov o tom, že ak vynecháte čo i len niekoľko dní veľkých trhových ziskov, môžu vaše výnosy dlhodobého portfólia poriadne utrpieť. Ak sa navyše rozhodnete trh práve teraz opustiť, ako prídete na to, kedy je najvhodnejší čas pre návrát? Budete čakať na signál, ktorý sa už možno nikdy neobjaví.







3. Rovnaké ciele

Ešte než ste spanikárili, stanovili ste si cieľ postaviť portfólio určitým spôsobom s plným vedomím toho, že sú akcie rizikové a ich vyššie výnosy oproti hotovosti sú odmenou za odvahu a trpezlivosť. Nič pri súčasných trhových udalostiach nenasvedčuje tomu, že by sa fundamenty vyspelých ekonomík zmenili. Nemala by sa teda meniť ani vaša dôvera v dlhodobé držanie podielov v rentabilných firmách.

4. Chce to čas, zotavenie príde

Mnoho päťdesiatnikov vypredalo všetky akcie v roku 2009 a pritom budú žiť možno až do stovky. Užili by si oveľa viac dovoleniek a mali by menšie starosti o dlhodobé zabezpečenie, keby pred pár rokmi držali akcie pevnejšie vo svojich rukách. Dávajte si pozor na to, aby ste neboli 100 % "v akciách" niekoľko rokov pred tým, než budete potrebovať hotovosť. V iných prípadoch ale máte vždy dosť rokov na to, aby ste počkali, než sa trh zotaví.

5. Ak máte averziu k stresu, kašlite na akcie

Premýšľajte o tom, aké máte alternatívy. Je len málo investícií, ktoré dokážu bez sprievodného stresu zabezpečiť také výnosy ako akcie. Alternatívou je vkladať oveľa viac peňazí do bezpečnejších aktív, ako sú napríklad štátne dlhopisy. Uspokojiť sa s nižšími výnosmi ale znamená viac pracovať a menej utrácať.

6. Majster trh, navždy zahalený tajomstvom a neistotou

Nie je nič nenormálne na tom, čo sa na trhu čas od času deje. Väčšina z nás musí sporiť a história dokazuje, že akcie sú tou najlepšou cestou k výnosom, ktoré budete raz potrebovať. Zvrátilo by to len desaťročie systematického ekonomického poklesu, nie pár dní trhových výpredajov.