Dokážete si správne rozložiť riziko? Aj diverzifikácia má svoje limity

Veľa investorov chce na jednej strane diverzifikovať svoje akciové portfólio, ale zároveň chce nechať peniaze pracovať. Férový poradca by ale na otázku, či je možné nájsť investíciu, ktorá ponúkne vyšší výnos a zároveň zaistí diverzifikáciu portfólia z akcií a iných rizikových aktív, odpovie jednoznačne nie.

Pri investovaní na povojnových trhoch nikto alternatívy nehľadal. Nikto sa nezabezpečoval, všetci len nakupovali akcie blue chips. Potom prišlo pár „vychytralcov“ s tým, že by bolo možné podstúpiť určité riziko v iných oblastiach, a títo investori rozšírili svoju akciovú pozíciu o:

- rastové akcie

- akcie mid caps a small caps

- fondy nehnuteľností REIT

- svetové akcie

- akcie rozvíjajúcich sa trhov.

Spočiatku to fungovalo a takýto prístup ponúkal vysokú mieru diverzifikácie. Ale len do vtedy, kým sa nové oblasti akciového trhu nezačali prepĺňať inštitucionálnymi peniazmi a investormi, ktorí hľadali to isté ako priekopníci tohto druhu diverzifikácie. Z diverzifikácie zostalo minimum. Výnosy rôznych akciových tried sa síce nepohybujú rovnakým smerom, ale miera korelácie dosahuje 60-90 %.

Stále sa ale nájdu nepopulárne regióny, ako je Rusko či Brazília, alebo sektory, ako je ťažba zlata, ropy alebo uhlia, ale týmto sa radšej vyhnete ak nechcete podstúpiť riziko straty peňazí aj reputácie. Koľko portfólio manažérov má s klientmi odvahu riskovať 25 percentnú pravdepodobnosť strát s kontrariánskými nápadmi?





Objavili sa preto nové spôsoby diverzifikácie, a to pomocou alternatív ako je:

- pôda

- nehnuteľnosti

- private equity

- zaistené dlhopisy

- podriadené korporátne dlhopisy

- štátne dlhopisy špekulatívneho pásma

- problémové úvery

- komodity

- deriváty long aj short

Postupom času sa ale zopakoval scenár ako v prípade netradičných akciových tried. Najskôr to fungovalo a prístup ponúkal vysokú mieru diverzifikácie. Ale len do vtedy, než sa nové oblasti trhu preplnili inštitucionálnymi peniazmi a investormi, ktorí hľadali to isté ako priekopníci tohto druhu diverzifikácie. Akcie s alternatívami stále nedosahujú perfektnú koreláciu, dlhodobo sa ale dostávajú k miere 60-90 %.

Diverzifikovať možno len do určitej miery. Šikovne rozprestrieť expozíciu tak, aby vajcia v košíku boli čo najrôznejšie a zahŕňali stávky na atraktívne aktíva. Skúste investovať rozumne. A to aj v prípade, že ste odvážni a dynamickí investori. Nezabúdajte na konzervatívne investície, ich podiel v portfóliu by mal dosahovať 20-30 %. Hotovosť síce nič nezarobí, ale tiež nič nestratí. Časť prostriedkov vložte do bezpečných dlhodobých dlhopisov, dokážu priniesť aspoň malý výnos a nezradia, keď príde kríza.