Portugalská centrálna banka zlepšila prognózu rastu domácej ekonomiky

Portugalská centrálna banka zlepšila svoj výhľad pre domácu ekonomiku. Motorom oživenia je export a výkon portugalskej ekonomiky by sa mal dostať na úroveň spred roka 2008, keď začala finančná kríza, v priebehu dvoch rokov.

Portugalská centrálna banka dnes smerom nahor revidovala svoju prognózu rastu domáceho hospodárstva. Banka v tomto roku počíta so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,8 %, v roku 2018 o 1,7 % a v roku 2019 o 1,6 %.

Export by mal tento rok stúpnuť o 6 % po 4,4-% náraste vlani. Očakáva sa, že miera nezamestnanosti padne do roku 2019 na 7,9 % z 1,1 % v roku 2016. Miera nezamestnanosti dosiahla v roku 2013 až 16 %. To bolo dva roky po tom, čo Portugalsko potrebovalo medzinárodnú finančnú pomoc vo výške 78 miliárd eur.

Rozpočtový schodok už medzičasom padol na 42-ročné minimum 2,1 % HDP, avšak tri hlavné ratingové agentúry naďalej hodnotia úverovú bonitu krajiny známkami v špekulatívnom pásme.