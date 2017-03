EasyJet chce priamu bilaterálnu leteckú dohodu medzi Britániou a EÚ

dnes 15:46 -

Britská nízkonákladová letecká spoločnosť EasyJet chce priamu bilaterálnu leteckú dohodu medzi Britániou a Európskou úniou (EÚ) po brexite.

EasyJet považuje takúto dohodu za minimum, ktoré by mala vláda v Londýne dosiahnuť počas rokovaní o brexite, pretože bez dohody nebude môcť lietať do Európy a naopak, európske aerolínie zase do Británie.

Spoločnosť EasyJet sa tak pridala k výzve konkurenčných írskych aerolínií Ryanair, ktoré varovali britskú vládu, že ak si za jednu z priorít nezvolí uzatvorenie novej dohody o leteckej doprave, riskuje prerušenie letov medzi kontinentom a britskými ostrovmi v roku 2019.

EasyJet dnes zároveň uviedla, že je blízko podania žiadosti o licenciu európskemu úradu Air Operator's Certificate (AOC), aby mohla pokračovať v leteckej doprave v rámci EÚ aj po odchode Británie zo spoločného bloku.

Británia dnes formálne aktivovala článok 50 Lisabonskej zmluvy o vystúpení z EÚ a mnohé letecké spoločnosti majú obavy, že na novú dohodu o leteckej doprave budú musieť čakať príliš dlho.

EasyJet dodala, že bude mať v budúcnosti tri licencie od AOC - pre Britániu, Švajčiarsko a EÚ, čo jej umožní udržať doterajšiu sieť leteckých spojov. Riaditeľstvo spoločnosti však zostane v Lutone, severne od Londýna, a akcie spoločnosti budú naďalej kótované na burze v Londýne.