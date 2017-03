Niečo tuší: Prečo sa Zuckerberg zbavuje akcií Facebooku

Zdroj: Finanzen100

Foto: SITA/AP

dnes 11:18 -

Zuckerberg vlastní ešte akcie FB za cca 58 miliárd dolárov. V porovnaní s tým sa 105 miliónov môže zdať ako nepatrná čiastka, ktorá nepredstavuje ani 0,2 % Zuckerbergovho podielu. Napriek tomu je objem, v akom sa zakladateľ Facebooku rozhodol zbaviť svojich akcií, a na ktorý upozornil nemecký server Finanzen100, trochu neobvyklý.

Zuckerberg sa vraj akcií Facebooku zbavoval nielen tento mesiac, ale aj vo februári a na konci roka 2016. Naposledy, keď sa zbavoval svojich akcií, čo bolo v auguste a septembri 2016, nasledoval pomerne skoro ich výrazný prepad. Potom, čo si akcie siahli až na 133 dolárov na konci októbra, zviezli sa k 120 a potom až na 115 dolárov, čo predstavuje pád o 14 %.





Zatiaľ posledné Zuckerbergove predaje podľa serveru naznačujú, že by sa takýto scenár pokojne mohol opakovať. Rast firmy zatiaľ síce ako by nepoznal medze. Vlani firma zvýšila tržby o 57 % na 27 miliárd dolárov, a zisk o 175 % na 10,2 miliardy USD.

So ziskom však rastú aj očakávania. A tým aj potenciál sklamania. Firma, ktorá 97 % svojho obratu generuje z reklamy, je pritom pomaly na ceste k stále väčšiemu nasýteniu trhu. S 1,86 miliardami užívateľov mesačne (medziročný nárast o 17 %) už nezostáva veľa priestoru pre rast, lebo práve v oblastiach, kde by bolo možné získať nových používateľov, buď dominujú iné sociálne siete, alebo, ako napríklad v Číne, je Facebook zakázaný .







Už teraz má Facebook viac užívateľov, než má Severná Amerika aj Európa obyvateľov.Sama firma v poslednej povinnej ročnej správe pre americkú Komisiu pre cenné papiere (SEC) tento problém priznala ako obchodné riziko číslo jeden. Podľa správy firma čaká, že rast počtu užívateľov bude s časom spomaľovať. Ak sa jej nepodarí udržať si existujúcich užívateľov, alebo prilákať nových, alebo ak používatelia znížia svoju aktivitu na sociálnej sieti, mohlo by to výrazne ohroziť výsledky spoločnosti.

Zo správy však podľa serveru vyplýva ešte ďalšie riziko. Firma v nej totiž píše, že by jej činnosť mohli potenciálne sťažiť, zdražieť, alebo priamo poškodiť nové zákony a regulácie ohľadom súkromnej sféry internetových užívateľov a bezpečnosti dát. Toto riziko sa pritom začína aktuálne vynárať. Kvôli nedávno americký senát schválil rozhodnutie o zrušení zákona o sieťach, ktorý bol schválený za Obamu. Ak návrh prejde dolnou komorou Kongresu a podpíše ho prezident, znamenalo by to, že by poskytovatelia internetu, ako Verizon či AT&T mohli zhromažďovať a ďalej predávať všetky dáta o svojich zákazníkoch, a to bez súhlasu používateľov.

To by pre obchod s reklamou na Facebooku bolo samozrejme požehnaním, pretože by sa tak reklama mohla stať ešte cielenejšou. Na druhej strane sa v tejto súvislosti vynára otázka, či by užívatelia svoju aktivitu na sociálnych sieťach za takýchto okolností zo strachu o svoje súkromie neobmedzili.

Nasledujúce mesiace a štvrťroky tak budú pre Facebook a jeho akcie plné neistôt, a zrejme to tuší aj Mark Zuckerberg. Aspoň na to podľa serveru poukazujú jeho predaje vlastných akcií. Možno to nemusí byť najhorší nápad, využiť súčasnú výhodnú príležitosť a zrealizovať na titule svoje zisky.