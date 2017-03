Ford investuje do troch závodov v Michigane vyše miliardu dolárov

dnes 20:46 -

Americká automobilka Ford investuje vyše miliardu dolárov do troch závodov v štáte Michigan. Okrem modernizácie závodov by investícia mala vytvoriť vyše 100 nových pracovných miest.

Ford dnes oznámil, že do troch závodov investuje celkovo 1,2 miliardy USD (1,11 miliardy eur), z toho väčšina bude smerovať do závodu vo Wayne, kde automobilka plánuje vyrábať SUV model Bronco a pickup Ranger. V súčasnosti sa tu vyrábajú malé autá, ktorých produkcia bude presunutá do Mexika. Na tlak nového prezidenta Donalda Trumpa sa Ford rozhodol ustúpiť od výstavby nového závodu v Mexiku, v tom existujúcom však bude vo výrobe malých áut pokračovať. Závod vo Wayne by mal získať okolo 850 miliónov USD. Zhruba 150 miliónov USD získa aj závod na výrobu motorov pri Detroite, kde chce Ford vytvoriť nových 130 pracovných miest. Ďalších 200 miliónov USD plánuje Ford investovať do dátového centra, ktoré bude uchovávať informácie získané z autonómnych a prepojených vozidiel a bude sa nachádzať na území závodu Fordu na okraji Detroitu vo Flat Rock. Už v januári Ford oznámil, že do modernizácie tohto závodu investuje 700 miliónov USD.