EÚ musí mať ambíciu, aby sa najkvalitnejšie autá vyrábali v Európe

dnes 19:46 -

Európska únia (EÚ) musí reagovať na technologický vývoj vo svete a mať ambíciu, aby sa najkvalitnejšie autá vyrábali v Európe. Na dnešnom stretnutí s novinármi to uviedol podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.

„Musíme si uvedomiť, že to, čo vyrábame dnes, nám o päť či desať rokov nemusí stačiť a musíme naskočiť na nový trh. Pred niekoľkými mesiacmi som počul termín, že európsky automobilový priemysel mal svoj Tesla moment. To znamená, že európske automobilky si jednoducho uvedomili, aká je tendencia a čo hlavne mladí ľudia očakávajú. Teda čisté autá a elektrický alebo vodíkový pohon. Je tiež veľký záujem o systém autonómneho riadenia,“ priblížil Šefčovič.

V budúcnosti podľa neho pri určovaní ceny automobilu nebude dominantný hardvér, ale softvér. „Dnes 90 % ceny auta tvorí hardvér. To je to, čo na Slovensku vieme vyrábať a čo vieme tak skvele dať dokopy a predstaviť ako nové auto. O pár rokov však až 50 % jeho hodnoty bude tvoriť softvér, ktorý bude veľmi dôležitý pre to, ako bude auto fungovať a ako bude zapojené do celého systému modernej dopravy, ktorý sa teraz vyvíja a mení,“ objasnil podpredseda EK.

Dodal, že primátori svetových metropol sa čoraz jednoznačnejšie vyjadrujú za zákaz vstupu áut s vysokými emisiami do miest. Tento tlak zo strany samospráv na novú mobilitu bude podľa neho veľmi silný hlavne pre to, že ľudia čoraz výraznejšie protestujú proti znečisteniu ovzdušia. „Špecifická bola hlavne tohtoročná zima. Prvýkrát sme mali viacero európskych miest s číslami, ktoré boli horšie, ako majú mestá v Indii a Číne,“ povedal Šefčovič podľa ktorého ročne zomiera v Európe vyše 400.000 ľudí predčasne v dôsledku zvýšeného znečistenia ovzdušia.

Ako ďalej spomenul, EÚ by mala deklarovať, že má ambíciu byť prvou veľkou ekonomikou, ktorá vybuduje infraštruktúru pre autonómne vozidlá. Považuje preto za veľmi dôležitý fakt, že Slovensko sa pridalo k jej testovaniu. „Diaľnica medzi Brnom a Bratislavou bude využívaná aj ako testovacia dráha pre tieto nové technológie,“ konkretizoval Šefčovič, podľa ktorého je v tomto smere ešte nutné pripraviť potrebné podmienky. „Treba vydať novú vyhlášku o cestnej premávke, zabezpečiť špeciálnu prácu dopravnej polície v tomto úseku, či silnejšie pokrytie internetom,“ načrtol.

EK chce podľa jeho slov finančne podporiť urýchlené vytváranie infraštruktúry pre alternatívne pohony aj v ďalších aspektoch. „Znamená to elektrické nabíjačky, vodíkové čerpadlá, či stanice na stlačený plyn a skvapalnený plyn pre lode,“ načrtol podpredseda EK s tým, že vybudovanie takejto infraštruktúry pri zameraní sa na transeurópske magistrály by stálo okolo 1,5 miliardy eur. „Nezdá sa mi, že je to suma, ktorú by sme nevedeli nájsť v našom rozpočte,“ poznamenal.