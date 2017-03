UBS: Le Penovej víťazstvo by mohlo byť päťkrát nebezpečnejšie než finančná kríza Grécka

Zdroj: CNBC

Stratégovia z švajčiarskeho bankového obra zdôraznili dôležitosť rastúceho politického rizika v regióne. Le Penová, ktorá vedie v posledných prieskumoch verejnej mienky, sa zaviazala, že znovu prerokuje podmienky členstva Francúzska v EÚ a opustenie jednotnej meny, ak by ju zvolili za novú premiérku. Do volieb zostávajú už len zhruba dva mesiace.

"Systémový význam Francúzska v európskom projekte tkvie v tom, že priestor pre obmedzenie škôd môže byť oveľa menší, než tomu bolo v minulosti v Grécku. Mohlo by to dokonca poslúžiť ako návod pre Španielsko či Taliansko," napísali analytici UBS vo svojej poznámke klientom.

Banka predpovedá, že víťazstvo Le Penovej by sa prejavilo ako šok na spreadoch vládnych dlhopisov, čo by mohlo byť natoľko dramatické, ako keď sa Španielsko a Taliansko ocitli na pokraji finančného kolapsu v roku 2012. Ak by Le Penová vstúpila do Elyzejského paláca na začiatku mája, UBS očakáva pohyb štátnych dlhopisov v rozpätí až o 500 bázických bodov. Pre porovnanie s periférnymi ekonomikami, akým je napríklad Grécko, keď sa Atény dostali na pokraj finančného kolapsu v roku 2010, štátne spready sa rozšírili o cca 100 bázických bodov.

"Dá sa rozhodne tvrdiť, že riziko pre súdržnosť eurozóny vychádzajúce z jadra, sa dá ťažšie rozptýliť než to, ktoré pochádza z periférie," dodali analytici UBS.

Prieskum verejnej mienky zverejnený v nedeľu ukázal, že Le Penová a centristický kandidát Emmanuel Macron, by sa mali pohodlne prebojovať pred svojich politických súperov a v prvom kole hlasovania by získali okolo 25 resp. 24 percent. Avšak, ak by sa títo dvaja kandidáti stretli v druhom kole volieb, 7. mája, Macron by so značným náskokom nad LePenovou zvíťazil.







V prípade, že by Le Penová prehrala s Macronom, alebo iným kandidátom, JP Morgan predpokladá nárast cien európskych akcií. Banka odhaduje, že najmenej 10 percent majetku, ktorú má pod správou, by mohla nasmerovať späť na európske akciové trhy za predpokladu, že Le Penová nebude schopná svoje šance premeniť. Napriek prieskumom verejnej mienky, UBS odporúča opatrnosť pri predpokladanom víťazstve Macrona. Podľa banky má Le Penová 40 percentnú šancu stať sa prezidentom Francúzska v polovici marca.