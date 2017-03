Obchodníčka Goldman Sachs: Nesúďte knihu podľa obalu!

Zdroj: businessinsider

Foto:linked in

dnes 13:48 -

Clare Scherrerová zo spoločnosti Goldman Sachs radí mladým ženám, aby sa posadili zoči voči svojim klientom čo najskôr, aby ich dokázali zbaviť akýchkoľvek predsudkov a predviesť svoje nápady.

"Jedna z vecí, ktoré si myslím, že je dôležitá, aby si ženy uvedomili je, že všetci majú tendenciu súdiť knihu podľa obalu, ešte pred tým, než sa do nej začítame," povedala v rámci podcastu. Scherrerová, ktorá pracuje pre investičnú banku Goldman Sachs neváhala zacitovať príklad zo svojej kariéry.







"Letela som na stretnutie do Milána, s tamojším klientom. Keď sme pristáli môj taliansky kolega dostal telefonát od generálneho riaditeľa, ktorý mu vyčítal: "ty si mi nepovedal, že Clare, s ktorou mám stretnutie je žena!" Scherrerová uviedla, že generálny riaditeľ bol rozrušený, pretože nemal rezerváciu vo vychytenej luxusnej reštaurácii. Ale Scherrerová dokázala situáciu ovládnuť a za 15 minút už generálny riaditeľ nemusel rozmýšľať nad tým, že má schôdzku so ženou. "Nie je to zaujímavé, čoho sa vlastne obával? Nakoniec sme rokovali v kaviarni, jedli sendviče. Stačilo pätnásť minút a už zabudol, že som žena. Zameral sa na obsah nášho rozhovoru a to, že som vedela dostatok o tom, čo chcel pokryť v rámci siete Goldman Sachs. Obsah knihy bolo to, na čom záležalo."

Túto svoju skúsenosť Scherrerová odovzdáva ďalej, mladým ženám, ktoré sa snažia presadiť v oblasti financií. "Takže, keď mám niečo poradiť mladým ženám, poviem im, aby čím skôr a čo najčastejšie hovorili osobne so svojim klientom a skutočne sa mu snažili poskytovať čo najlepšie poradenstvo a posudky," dodala. "To je cesta, ako sa mladé ženy môžu sami dopracovať k úspechu."